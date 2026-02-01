SKANDAL U ZAGREBU! Igrači Crvene zvezde pokradeni (FOTO)

NEPRIJATNU situaciju doživeli su igrači Crvene zvezde na gostovanju u Zagrebu.

Naime, hokejaši Crvene zvezde gostovali su u okviru regionalne IHL lige ekipi Medveščaka. Pobedio je tim iz Beograda 6:1, ali nakon meča nije bilo mnogo razloga za slavlje...

Prema informacijama portala "CZBG" hokejaši srpskog tima pokradeni su tokom same utakmice. Nepoznati počinioci iz vlačionice su odneli jakne, trenerice i drugu opremu sa obeležjima Zvezde. Ukraden je jedan telefon i pasoš jednog od članova tima.

Kako navode izvori bliski klubu sat vremena kasnije veći deo opreme vraćen je spakovan u kese, a još uvek nije vraćen mobilni telefon i pasoš.

Nedugo potom pojavila se i fotografija koja najgore opisuje koliko je apsurdna situacija bila. Na njoj su hokejaši Zvezde u šortsevima.

