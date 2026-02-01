TOTENHEM TRAŽI ISKUPLJENJE: Siti stiže po osvetu u severni London

TOTENHEM u nedelju dočekuje Mančester siti u derbiju kola Premijer lige, u meču koji može imati veliki uticaj i na borbu za titulu i na budućnost Tomasa Franka na klupi „pevaca“

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Oba tima dolaze sa pobedama od 2:0 u Ligi šampiona – Totenhem je savladao Ajntraht iz Frankfurta, dok je Siti rutinski izašao na kraj sa Galatasarajem.

Ipak, dok Evropa donosi predah i rezultate za domaćina, problemi u Premijer ligi i dalje su očigledni.

Totenhem je bez pobede u prvenstvu u 2026. godini, sa tri remija i dva poraza, a poslednji udarac bio je remi 2:2 protiv Barnlija.

I pored golova Van de Vena i Romera, "pevci“ su tek 14. na tabeli, a pritisak na Franka raste iz kola u kolo.

Danski stručnjak ima najlošiji učinak poena po utakmici kod kuće od svih menadžera Tottenhema u Premijer ligi, ali pobeda u Evropi mu je barem privremeno produžila kredit kod uprave.

Mančester siti u London stiže sa jasnim ciljem, revanš za poraz od 2:0 u prvom delu sezone.

Gvardiolina ekipa dobila je poslednja dva ligaška gostovanja kod Tottenhema i sada juri istorijsku treću uzastopnu pobedu na ovom stadionu. Trijumf nad Vulverhemptonom prekinuo je loš niz u ligi i smanjio zaostatak za Arsenalom.

Problemi sa povredama postoje na obe strane. Totenhem se nada povratku Van de Vena, dok se u tim vraćaju Galager, Bisuma i Kulusevski, ali Medison,

Poro i Bentankur ostaju van stroja.

Kod Sitija neće biti Dokua, ali se vraća Rodri, što značajno podiže stabilnost gostiju u sredini terena.

S obzirom na formu, širinu kadra i individualni kvalitet, Siti ulazi kao favorit, ali istorija duela u Severnom Londonu upozorava na oprez.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć