Tip fudbal

TOTENHEM TRAŽI ISKUPLJENJE: Siti stiže po osvetu u severni London

В.М.

01. 02. 2026. u 07:20

TOTENHEM u nedelju dočekuje Mančester siti u derbiju kola Premijer lige, u meču koji može imati veliki uticaj i na borbu za titulu i na budućnost Tomasa Franka na klupi „pevaca“

ТОТЕНХЕМ ТРАЖИ ИСКУПЉЕЊЕ: Сити стиже по освету у северни Лондон

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Oba tima dolaze sa pobedama od 2:0 u Ligi šampiona – Totenhem je savladao Ajntraht iz Frankfurta, dok je Siti rutinski izašao na kraj sa Galatasarajem.

Ipak, dok Evropa donosi predah i rezultate za domaćina, problemi u Premijer ligi i dalje su očigledni.

Totenhem je bez pobede u prvenstvu u 2026. godini, sa tri remija i dva poraza, a poslednji udarac bio je remi 2:2 protiv Barnlija.

I pored golova Van de Vena i Romera, "pevci“ su tek 14. na tabeli, a pritisak na Franka raste iz kola u kolo.

Danski stručnjak ima najlošiji učinak poena po utakmici kod kuće od svih menadžera Tottenhema u Premijer ligi, ali pobeda u Evropi mu je barem privremeno produžila kredit kod uprave.

Mančester siti u London stiže sa jasnim ciljem, revanš za poraz od 2:0 u prvom delu sezone.

Gvardiolina ekipa dobila je poslednja dva ligaška gostovanja kod Tottenhema i sada juri istorijsku treću uzastopnu pobedu na ovom stadionu. Trijumf nad Vulverhemptonom prekinuo je loš niz u ligi i smanjio zaostatak za Arsenalom.

Problemi sa povredama postoje na obe strane. Totenhem se nada povratku Van de Vena, dok se u tim vraćaju Galager, Bisuma i Kulusevski, ali Medison,

Poro i Bentankur ostaju van stroja.

Kod Sitija neće biti Dokua, ali se vraća Rodri, što značajno podiže stabilnost gostiju u sredini terena.

S obzirom na formu, širinu kadra i individualni kvalitet, Siti ulazi kao favorit, ali istorija duela u Severnom Londonu upozorava na oprez.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1.65)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOMČILO GAVRIĆ - NAJMLAĐI PODOFICIR SVETA: Švabe mu poklale celu porodicu, s 8 leta se pridružio vojsci - ranjen na Solunskom frontu, odlikov

MOMČILO GAVRIĆ - NAJMLAĐI PODOFICIR SVETA: Švabe mu poklale celu porodicu, s 8 leta se pridružio vojsci - ranjen na Solunskom frontu, odlikov