NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.00 Lion - Lil D 2+ (1.97)
17.30 Dortmund - Hajdenhajm D 2-4 (1.55)
Ukupna kvota: 5.04
Lion igra napadački, na gol više, od dolaska Endrika i ništa manje ne očekujemo ni danas.
Notigem ima bolji tim od Palasa u ovom trenutku, poseduje jak domaći teren i očekujemo da dođe do pozitivnog rezulata.
Dortmund ume da zatrese mrežu rivala, ali i da "probuši" svoju, tipujemo zanimljiv meč i dosta golova, bar od strane domaćina.
