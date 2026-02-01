Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

01. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

15.00 Lion - Lil D 2+ (1.97)

15.00 Notingem forest - Kristal palas 1X&0-3 (1.65)
17.30 Dortmund - Hajdenhajm D 2-4 (1.55)

Ukupna kvota: 5.04

Lion igra napadački, na gol više, od dolaska Endrika i ništa manje ne očekujemo ni danas.

Notigem ima bolji tim od Palasa u ovom trenutku, poseduje jak domaći teren i očekujemo da dođe do pozitivnog rezulata.

Dortmund ume da zatrese mrežu rivala, ali i da "probuši" svoju, tipujemo zanimljiv meč i dosta golova, bar od strane domaćina.

