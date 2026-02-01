KOMO NA KRILIMA EUFORIJE ČEKA "BOGINJU PROVINCIJE": Fabregasov tim je spreman za novi veliki ispit

Nakon fantastičnog finiša januara, Komo ulazi u februar sa ogromnim samopouzdanjem, a novi test biće duel sa regionalnim rivalom Atalantom na stadionu "Đuzepe Sinigalja“.

FOTO: Profimedia

Oba tima nastavljaju da iznad očekivanja pariraju eliti Serije A, dok Atalanta paralelno vodi i evropske bitke u Ligi šampiona.

Komo je u poslednjih desetak dana napravio pravi podvig – najpre je ubedljivo savladao Lacio u Rimu (3:0), potom deklasirao Torino sa čak 6:0, da bi u Kupu Italije eliminisao Fjorentinu u gostima (3:1).

Ekipa Seska Fabregasa igra ofanzivno, hrabro i disciplinovano, što joj je donelo šesto mesto na tabeli sa 40 bodova i realne šanse za istorijski izlazak u Evropu.

Poseban adut Koma je domaći teren – samo jedan poraz u 11 mečeva, uz čak šest mečeva bez primljenog gola, što je najbolji učinak u Seriji A.

Upravo na čvrstini u odbrani domaćin gradi ambicije protiv Atalante, od koje želi revanš za prošlogodišnji poraz.

S druge strane, Atalanta pod vođstvom Rafaelea Paladina ponovo deluje stabilno.

Pobeda od 4:0 nad Parmom pokazala je napadački potencijal, ali poraz od Union Sen Žiloaza u Ligi šampiona otkrio je probleme van Bergama.

"Boginja provincije“ je ove sezone osrednja u gostima i upravo to bi moglo da bude ključno u ovom duelu.

Očekuje se taktički zahtevna i čvrsta utakmica, u kojoj će nijanse odlučivati pobednika.

Oba tima su u sjajnim formama, a kako će napadački raspoloženi domaćin biti taj koji će se pitati na meču, očekujemo veliki broj pogodaka i bar jedan sa obe strane,

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć