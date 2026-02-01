KOMO NA KRILIMA EUFORIJE ČEKA "BOGINJU PROVINCIJE": Fabregasov tim je spreman za novi veliki ispit
Nakon fantastičnog finiša januara, Komo ulazi u februar sa ogromnim samopouzdanjem, a novi test biće duel sa regionalnim rivalom Atalantom na stadionu "Đuzepe Sinigalja“.
Oba tima nastavljaju da iznad očekivanja pariraju eliti Serije A, dok Atalanta paralelno vodi i evropske bitke u Ligi šampiona.
Komo je u poslednjih desetak dana napravio pravi podvig – najpre je ubedljivo savladao Lacio u Rimu (3:0), potom deklasirao Torino sa čak 6:0, da bi u Kupu Italije eliminisao Fjorentinu u gostima (3:1).
Ekipa Seska Fabregasa igra ofanzivno, hrabro i disciplinovano, što joj je donelo šesto mesto na tabeli sa 40 bodova i realne šanse za istorijski izlazak u Evropu.
Poseban adut Koma je domaći teren – samo jedan poraz u 11 mečeva, uz čak šest mečeva bez primljenog gola, što je najbolji učinak u Seriji A.
Upravo na čvrstini u odbrani domaćin gradi ambicije protiv Atalante, od koje želi revanš za prošlogodišnji poraz.
S druge strane, Atalanta pod vođstvom Rafaelea Paladina ponovo deluje stabilno.
Pobeda od 4:0 nad Parmom pokazala je napadački potencijal, ali poraz od Union Sen Žiloaza u Ligi šampiona otkrio je probleme van Bergama.
"Boginja provincije“ je ove sezone osrednja u gostima i upravo to bi moglo da bude ključno u ovom duelu.
Očekuje se taktički zahtevna i čvrsta utakmica, u kojoj će nijanse odlučivati pobednika.
Oba tima su u sjajnim formama, a kako će napadački raspoloženi domaćin biti taj koji će se pitati na meču, očekujemo veliki broj pogodaka i bar jedan sa obe strane,
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,80)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUVENTUS IDE PO NOVE BODOVE: Parma u problemima, bjankoneri jure Ligu šampiona
01. 02. 2026. u 08:30
TOTENHEM TRAŽI ISKUPLjENjE: Siti stiže po osvetu u severni London
01. 02. 2026. u 07:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
01. 02. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN 2026, FINALE: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
31. 01. 2026. u 15:23
NOVAK URLAO NA NjEGA KAD GA JE VIDEO POSLEDNjI PUT! Evo ko sudi Đoković - Alkaraz, finale Australijan opena! (VIDEO)
Organizatatori prvog grend slema u 2026. godini odlučili su da finale Australijan opena u muškoj, pojedinačnoj konkurenciji, u kome igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz, sudi Džon Blom.
31. 01. 2026. u 21:12
ŠOK TRANSFER KK CRVENA ZVEZDA! Stranac napustio crveno-bele usred sezone!
Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda ne spadaju u uobičajene za sredinu sezone.
31. 01. 2026. u 17:00
Komentari (0)