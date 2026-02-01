TRAMP POZVAO NA HAPŠENJE OBAME: Lično naložio CIA da falsifikuje lažne obaveštajne podatke o izborima?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je na hapšenje bivšeg predsednika SAD Barak Obama, zbog, kako je naveo, falsifikovanih optužbi da je Tramp sarađivao sa Rusijom radi pobede na predsedničkim izborima 2016. godine, objavio je magazin Amerikan Konzervativ.

Prema navodima lista, Tramp je u objavi na društvenoj mreži Istina tvrdio da je Obama lično naložio Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA) da falsifikuje lažne obaveštajne podatke o toku izbora 2016. godine. On je te postupke okarakterisao kao pokušaj državnog udara, za koji, kako je naglasio, bivši predsednik mora da odgovara.

Magazin podseća da je nekoliko dana pre objavljivanja Trampove poruke Federalni istražni biro (FBI), u prisustvu pojedinih visokih zvaničnika iz administracije Donalda Trampa, izuzeo dokumenta iz izbornog centra okruga Fulton u vezi sa predsedničkim izborima 2020. godine, na kojima je pobedio kandidat Demokratske stranke Džozef Bajden.

Istovremeno se podseća da je u julu 2025. godine direktorka nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard objavila izveštaj u kojem je navedeno da je Obamina administracija, nakon Trampove pobede na izborima 2016. godine, faktički fabrikovala obaveštajne podatke o navodnom ruskom mešanju u izborni proces. Prema njenim rečima, cilj je bio da se Trampu onemogući vršenje vlasti.

Gabard je istakla da je američka obaveštajna zajednica u mesecima pre izbora bila jedinstvena u oceni da Rusija nije imala ni nameru ni mogućnost da se umeša u izbore. Ipak, u decembru 2016. godine, nakon Trampove pobede, Obamina administracija je, kako se navodi, naložila izradu novog izveštaja koji je protivrečio ranijim procenama, pri čemu je ključni zaključak — da Rusija nije uticala na ishod izbora — bio uklonjen i stavljen pod oznaku tajnosti.

