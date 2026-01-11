SUDAR TITANA NA „SAN SIRU”: Može li Konte da zaustavi Kivuovu kaznenu ekspediciju?

PREDSTOJEĆA nedelja donosi nam najveći ispit za vodeći sastav Serije A. Na kultnom stadionu „Đuzepe Meaca” sastaju se Inter i Napoli, dve ekipe koje direktno odlučuju o tome čiji dres će u narednoj sezoni krasiti "skudeto".

Naravno, ne zaboravljamo Romu, Milan i Juventus koji su i dalje aktivni u ovoj trci, ali jasno je da se borba za titulu vodi orvenstveno između lidera i branioca naslova.

Domaćin u ovaj okršaj ulazi sa četiri boda prednosti, ali i sa bremenom tradicije koja im u poslednje vreme ne ide na ruku protiv južnjačkog rivala.

Ekipa Kristijana Kivua izgleda impresivno na domaćem terenu. Podatak da su slavili u sedam od devet mečeva na svom stadionu, uz postignuta najmanje dva gola u svakoj od tih pobeda, uliva strah u kosti svakom protivniku. Ipak, ove sezone se iskristalisao jasan problem – „Nerazuri” lako greše protiv timova iz samog vrha, što smo videli u tri od njihova četiri prvenstvena poraza.

Sa druge strane, Napoli Antonija Kontea dolazi ranjen nakon neočekivanog remija protiv Verone. Iako su uspeli da nadoknade dva gola zaostatka, taj meč je razotkrio određene defanzivne pukotine koje su do tada bile uspešno maskirane serijom pobeda bez primljenog gola. Konte, stari strateg koji poznaje svaki kutak Milana, zna da je ovo utakmica koja može u potpunosti da okrene tok šampionata.

Posebnu težinu ovom meču daje i istorija međusobnih susreta. Napoli je neporažen u poslednja četiri okršaja sa Interom, a poslednji trijumf od 3:1 u oktobru još uvek peče navijače plavo-crnih. Inter na domaćem terenu nije poražen od Napolija još od 2017. godine, ali su čak tri od poslednja četiri susreta završena identičnim rezultatom 1:1, što ukazuje na veliku taktičku opreznost oba tima.

Kad je reč o kadrovskoj situaciji, domaćini imaju razloga za optimizam. Mateo Darmijan i Endi Dijuf su se vratili treninzima, a Kivu je odmorio ključne poluge tima – Bastonija, Barelu i Tirama – u prethodnom kolu protiv Parme. Očekuje se da u prvih jedanaest istrči i Pjotr Zjelinski, koji će imati poseban motiv protiv svog bivšeg kluba.

Napoli se suočava sa ozbiljnim problemima u veznom redu. Izostanak De Brujnea, Angise i Gilmora je nenadoknadiv gubitak za kreativnost tima. Sve oči biće uprte u Skota Maktomineja, koji je postao specijalista za velike utakmice, dok će mladi Rasmus Hojlund predvoditi napad umesto povređenog Romelua Lukakua.

Statistika sugeriše da ćemo teško videti utakmicu bez golova. Inter je najefikasniji tim lige sa 40 postignutih pogodaka, dok Napoli u proseku postiže tačno dva gola po meču u poslednjih pet nastupa. Ključ bi mogao biti u prvih 30 minuta, periodu u kojem je Inter postigao prvi gol na čak deset utakmica ove sezone.

Za iskusnije kladioce, opcija „oba tima daju gol” (GG) izdvaja se kao najrealnija, s obzirom na to da je prolazila u sedam od poslednjih deset međusobnih duela. Iako je Inter favorit na papiru, Napolijeva sposobnost da se prilagodi teškim gostovanjima i Konteeva taktička perfekcija čine ovaj meč potpuno otvorenim.

Konačno, predviđanja idu u smeru tesnog trijumfa domaćina ili novog remija. Inter ima dužu klupu i bolju situaciju sa povredama, što bi u iscrpljujućem ritmu Serije A moglo da prelomi ovaj derbi u drugom poluvremenu. Spektakl na „Meaci” je zagarantovan, a ulozi su veći nego ikada pre.

