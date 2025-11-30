Tip fudbal

ĐIRONINI IGRAČI NEMAJU DAHA ZA 90 MINUTA: REal ove sezone nije toliko dominantan

Olja Mrkić

30. 11. 2025. u 12:32

ĐIRONA će imati veoma težak zadatak u nedelju kada na svom stadionu Munisipal de Montilivi ugosti Real Madrid u 14. kolu La lige.

Tanjug/AP

Đirona će imati veoma težak zadatak u nedelju kada na svom stadionu Munisipal de Montilivi ugosti Real Madrid u 14. kolu La lige.

Đirona je žilava ekipa koja zna da odigra sjajno pred svojim navijačima. U poslednje vreme im izmiču pobede, za šta im stalno nedostaje malo energije.

Tako je bilo i prošle nedelje u Sevilji kada im je Betis "ukrao" pobedu u poslednjih 15 minuta meča.

Real Madrid više nije dominantan kao prošle sezone i pobedio je samo u dve od poslednjih pet utakmica. Međutim, svi znamo koliko je ova ekipa i očekujemo da diktira  uslove igre u nedelju, s tim što verujemo da će Đirona uspeti da bar jednom nađe put do mreže gostiju.

NAŠ TIP: 2&GG (2,59)

