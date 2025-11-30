ĐIRONINI IGRAČI NEMAJU DAHA ZA 90 MINUTA: REal ove sezone nije toliko dominantan
ĐIRONA će imati veoma težak zadatak u nedelju kada na svom stadionu Munisipal de Montilivi ugosti Real Madrid u 14. kolu La lige.
Đirona je žilava ekipa koja zna da odigra sjajno pred svojim navijačima. U poslednje vreme im izmiču pobede, za šta im stalno nedostaje malo energije.
Tako je bilo i prošle nedelje u Sevilji kada im je Betis "ukrao" pobedu u poslednjih 15 minuta meča.
Real Madrid više nije dominantan kao prošle sezone i pobedio je samo u dve od poslednjih pet utakmica. Međutim, svi znamo koliko je ova ekipa i očekujemo da diktira uslove igre u nedelju, s tim što verujemo da će Đirona uspeti da bar jednom nađe put do mreže gostiju.
NAŠ TIP: 2&GG (2,59)
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
30. 11. 2025. u 14:29
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli
Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.
30. 11. 2025. u 20:29
Komentari (0)