POVREDE OSAKATILE JUNAJTED: Crvenim đavoilima se ne piše dobro na tradicionalno teškom gostovanju u prestonici

DANAŠNjI program Premijer lige otvoriće obračun Palasa i Junajteda koji se sastaju na "Selhurst parku" od 13 časova.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Palas je u četvrtak pretrpeo minimalan poraz od Strazbura (2:1), ali u Premijer ligi deluje stabilno i zrelo. Tim Olivera Glasnera u poslednje tri utakmice nije primio gol, a prethodno su redom zatvorili Brajton, Brentford i Vulvs.

Domaći stadion im je pravi bedem: 12 mečeva bez poraza u Premijer ligi, uz izuzetno čvrstu defanzivu koja je primila manje od 10 golova u celoj sezoni – što je uspelo još samo Arsenalu.

Glasner ima briga oko povreda, jer je Vil Hjuz izašao protiv Strazbura, ali Adam Vorton deluje kao logično rešenje u sredini.

Očekuje se i povratak Krisa Ričardsa u poslednjoj liniji, dok su Kamada i Vorton spremni da povedu tempo u veznom redu.

Sa druge strane, poraz od Evertona (1:0) usred "Old traforda" bio je šamar od kog se Junajted još nije oporavio. Prvi put u istoriji Premijer lige izgubili su meč iako je protivnik dobio crveni karton.

Serija od pet mečeva bez sačuvane mreže otkriva duboke probleme u defanzivi, dok je učinak u gostima katastrofalan – samo jedna pobeda u poslednjih 11 premijerligaških gostovanja, uz šokantnih 16 poraza u Londonu od aprila 2023!

Ruben Amorim i dalje ne može da računa na povređene Benjamina Šeška i Harija Megvajra, a van tima je i Mateus Kunja. Zirkze je startovao protiv Evertona, ali nije isključeno da će Mejson Maunt dobiti ulogu „desetke“, dok će Mbeumo verovatno delovati kao lažni napadač.

Skoriji istorijat međusobnih duela je na strani Palasa koji je tri puta na minula četiri duela pobeđivao Junajted, a zanimljivo je da je svaki put to činio bez primljenog gola.

Prednost dajemo domaćinu koji igra odlično kod kuće, dupla šansa uz golove bi trebala biti dobitni tip.

