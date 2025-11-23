Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

23. 11. 2025. u 08:20

PONOVO su naše sigurce bile dobitne!

FOTO: Tanjug/AP

Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

15.00 Kremoneze - Roma X2&0-4 (1,28)

16.00 Javor - Crvena zvezda 2 (1,15)
21.00 Elče - Real Madrid 2 (1,40)

Ukupna kvota: 2,06

Tipujemo dva najveća favorita dana, Zvezdu i Real koji bi trebali rutinski odraditi posao, a uz dodajemo duplu šansu na favorizovanu Romu uz malo golova što je dobitni recept na utakmicama "vučice" ove sezone.

