LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
15.30 Bajern Minhen - Frajburg 1 (1,19)
18.00 Galatasaraj - Genčlerbirligi 1 (1,16)
18.30 Njukasl - Mančester siti drugo poluvreme 1+ (1,21)
Ukupna kvota: 2,07
Na tiket stavljamo dva glavna fiksa ove subote, Bajern i Galatasaraj, nešto smo sigurniji sa Barselonom koja ume da igra "lude" utakmice ove sezone, a kvotu pojačavamo bar jednim golom u drugom poluvremenu na meču Njukasla i Mančester sitija koji ima potencijal da bude pravi blokbaster.
