Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

22. 11. 2025. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

Foto: Profimedia

Subota

15.30 Bajern Minhen - Frajburg 1 (1,19)

16.15 Barselona - Atletik Bilbao 1X&2+ (1,24)
18.00 Galatasaraj - Genčlerbirligi 1 (1,16)
18.30 Njukasl - Mančester siti drugo poluvreme 1+ (1,21)

Ukupna kvota: 2,07

Na tiket stavljamo dva glavna fiksa ove subote, Bajern i Galatasaraj, nešto smo sigurniji sa Barselonom koja ume da igra "lude" utakmice ove sezone, a kvotu pojačavamo bar jednim golom u drugom poluvremenu na meču Njukasla i Mančester sitija koji ima potencijal da bude pravi blokbaster.

