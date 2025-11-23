Tip fudbal

TITULA SE VRAĆA U MOCARTOV GRAD? Razigrani velikan čuva prvo mesto protiv rivala iz donjeg dela tabele

В.М.

23. 11. 2025. u 08:00

FUDBALERI Salburga će u 14. kolu ugostiti Tirol na "Red bul areni" (14.30).

ТИТУЛА СЕ ВРАЋА У МОЦАРТОВ ГРАД? Разиграни великан чува прво место против ривала из доњег дела табеле

FOTO: Tanjug/AP

Ponovo je Salburg napravio tim za titulu, poslednjih par godina pripale su Šturmu iz graca, ali "crveni bikovi" su ponovo konkurentni i današnji meč dočekuju na vrhu tabele.

Domaćin igra veoma dobar fudbal, napadački je veoma efikasan, postigao je 29 golova do sada i zasluženo je na prvom mestu.

Ima i ubedljivo najbolju gol-razliku, ali samo bod prednosti u odnosu na razigrani Rapid, tako da nema prava na opuštanje i mora nastaviti sa pobedama kojih ima tri u poslednjih pet utakmica.

Ono što vredi napomenuti je to da je jedan od najzaslužnijih za sjajne nastupe domaćina srpski reprezentativac Petar Ratkov. Talentovani napadač je postigao sedam golova do sada i najefikasniji je igrač Salburga, dok je u čitavoj ligi samo Havel iz Harterberga (8) više puta tresao mrežu od razigranog Srbina.

Takođe, u redovima Salcburga nalazi se još jedan naš reprezentativac, Aleksa Terzić koji ima poverenje trenera Tomasa Leča, redovno igra i pruža veoma dobre partije.

Sa druge strane, Tirol je nakon slabog starta sezone podigao formu uoči reprezentativne pauze. Na poslednja tri duela osvojio je pet bodova, neporažen je na njima i što je najbitnije pobegao je sa samog dna tabele.

Gosti su sada na 14. mestu, tako da im još predstoji teškog posla, ali nastupi pre pauze pokazuju kako trebaju igrati u nastavku kampanje.

Ipak, danas "zeleno-beli" idu na noge razigranom konkurentu za titulu, realno su veliki autsajderi i ne vidimo kako će doći do pozitivnog rezultata protiv Salburga koji je najbolji domaćin u austrijskoj Bundesligi sa 14 osvojenih bodova na sedam utakmica pred svojim navijačima.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,90)

TIP ZA HRABRIJE: Tačan rezultat 2:0 (kvota 7,50)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

