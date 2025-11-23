TITULA SE VRAĆA U MOCARTOV GRAD? Razigrani velikan čuva prvo mesto protiv rivala iz donjeg dela tabele
FUDBALERI Salburga će u 14. kolu ugostiti Tirol na "Red bul areni" (14.30).
Ponovo je Salburg napravio tim za titulu, poslednjih par godina pripale su Šturmu iz graca, ali "crveni bikovi" su ponovo konkurentni i današnji meč dočekuju na vrhu tabele.
Domaćin igra veoma dobar fudbal, napadački je veoma efikasan, postigao je 29 golova do sada i zasluženo je na prvom mestu.
Ima i ubedljivo najbolju gol-razliku, ali samo bod prednosti u odnosu na razigrani Rapid, tako da nema prava na opuštanje i mora nastaviti sa pobedama kojih ima tri u poslednjih pet utakmica.
Ono što vredi napomenuti je to da je jedan od najzaslužnijih za sjajne nastupe domaćina srpski reprezentativac Petar Ratkov. Talentovani napadač je postigao sedam golova do sada i najefikasniji je igrač Salburga, dok je u čitavoj ligi samo Havel iz Harterberga (8) više puta tresao mrežu od razigranog Srbina.
Takođe, u redovima Salcburga nalazi se još jedan naš reprezentativac, Aleksa Terzić koji ima poverenje trenera Tomasa Leča, redovno igra i pruža veoma dobre partije.
Sa druge strane, Tirol je nakon slabog starta sezone podigao formu uoči reprezentativne pauze. Na poslednja tri duela osvojio je pet bodova, neporažen je na njima i što je najbitnije pobegao je sa samog dna tabele.
Gosti su sada na 14. mestu, tako da im još predstoji teškog posla, ali nastupi pre pauze pokazuju kako trebaju igrati u nastavku kampanje.
Ipak, danas "zeleno-beli" idu na noge razigranom konkurentu za titulu, realno su veliki autsajderi i ne vidimo kako će doći do pozitivnog rezultata protiv Salburga koji je najbolji domaćin u austrijskoj Bundesligi sa 14 osvojenih bodova na sedam utakmica pred svojim navijačima.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,90)
TIP ZA HRABRIJE: Tačan rezultat 2:0 (kvota 7,50)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
23. 11. 2025. u 07:00
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)