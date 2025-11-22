VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi

JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.

Stara dama je u prošlom kolu stala na „nulu“ protiv Torina, u derbiju koji je u drugom poluvremenu dobio na tempu, ali ne i na golovima. Jildiz i Mekeni imali su najbolje prilike, ali je Juve ostao na šestom mestu, daleko od nivoa koji navijači očekuju.

Spaleti ostaje neporažen, ali rezultati ne ulivaju samopouzdanje, samo dve pobede u poslednjih dvanaest utakmica dovoljno govore o dubini problema koji je italijanski menadžer nasledio od Igora Tudora.

Juventus će sigurno napasti večeras pobedu, pokušaće da iskoristi katastrofalne igra domaćina i približi se mestima koja vode u Ligu šampiona, ali biće bez Bremera i od skora i Ruganija, dok dilema ostaje oko Dušana Vlahovića, koji se vratio sa reprezentativne akcije sa problemom u aduktoru.

Ipak, ako bude spreman, njegov nastup protiv bivšeg kluba gotovo je neizbežan jer ga Spaleti vidi kao startnog napadača, ali za svaki slučaj moguće je i da navalu predovde Openda ili David koji nisu mnogo pokazali u "crno-belom" dresu.

Na drugoj strani, Fiorentina je posle lošeg starta smenila Stefana Piolija i dovela Paola Vanolija koji je imao solidan debi, remi 2:2 sa Đenovom, koji je zapravo samo produžio očajnu seriju bez i jedne pobede od starta sezone.

Viola prima previše golova, gubi koncentraciju u ključnim trenucima i deluje daleko od nivoa na kojem je bila prethodnih sezona.

Napad bi trebalo da predvodi Mojze Kean, još jedan bivši igrač Juventusa, koji se vratio treninzima posle povrede.

Njegovo prisustvo je ogroman plus, iako ima tek jedan gol u prvenstvu. Fiorentina i dalje ne može da računa na Gosensa, Kuamea i Lamptija, a tim deluje krhko i mentalno i taktički.

Rivalstvo ove dve ekipe nosi težinu čitavog veka, a i atmosfera u Firenci je tradicionalno zapaljiva kada Juve dolazi u goste. Ovog puta, međutim, domaćinu nije dovoljna samo emocija, fali mu kvaliteta i prednost dajemo "staroj dami" koja bi to trebala znati da iskoristi.

