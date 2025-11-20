JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa dve realne kvote
PONUDA za danas nije bogzna kakva, ali našli smo dva tipa koja bi trebalo lagano da dođu.
Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
16.30 Khor Fakan - Šabab Al Ahli 2 (1,59)
Ukupna kvota: 2,41
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
