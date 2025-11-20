Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa dve realne kvote

В.М.

20. 11. 2025. u 12:40

PONUDA za danas nije bogzna kakva, ali našli smo dva tipa koja bi trebalo lagano da dođu.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег предлога за Типов сигурица тикет са две реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

16.30 Khor Fakan - Šabab Al Ahli 2 (1,59)

21.00 Čelsi Ž - Barselona Ž 2 (1,53)

Ukupna kvota: 2,41

