LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica" tiket sa tri realne kvote
TRI dana uzastopno tipsteri našeg lista prošli su tiket sigurica, a za danas smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
14.30 Nočerina - Asd Castrumfavara 1 (1,59)
17.00 Karlovac - Dinamo Zagreb 2 (1,22)
Ukupna kvota: 2,15
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
16. 11. 2025. u 08:30
MATEMATIKA JE JASNA: Pobeda vodi Portugal na Svetsko prvenstvo!
16. 11. 2025. u 08:00
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)