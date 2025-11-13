AZURI ŽELE DIREKTNO U S. AMERIKU: Moldavija nema ni snagu ni kvalitet da se suprotstvavi Gatuzovoj mašineriji

MOLDAVIJA u četvrtak dočekuje Italiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati na stadionu Zimbru.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Italija je napravila impresivan niz od pet pobeda u poslednjih pet utakmica, pokazujući da ekipa Đenara Gatuza (prvu u nizu od pet pobeda doneo je bivši selektor Lučano Spaleti) ulazi u završnicu u vrhunskoj formi.

Moldavija je daleko od bilo kakvih ambicija u kvalifikacijama. Ovaj tim jednostavno nema snage ni kvaliteta da napravi ozbiljan iskorak. Italija je prejak tim i diktiraće uslove igre u ovom meču.

Očekujemo meč pun prilika za gol, posebno od italijanskog tima.

NAŠ TIP: 1&G3+ (kvota 1,68)