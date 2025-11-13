Tip fudbal

AZURI ŽELE DIREKTNO U S. AMERIKU: Moldavija nema ni snagu ni kvalitet da se suprotstvavi Gatuzovoj mašineriji

Olja Mrkić

13. 11. 2025. u 15:19

MOLDAVIJA u četvrtak dočekuje Italiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati na stadionu Zimbru.

АЗУРИ ЖЕЛЕ ДИРЕКТНО У С. АМЕРИКУ: Молдавија нема ни снагу ни квалитет да се супротствави Гатузовој машинерији

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Italija je napravila impresivan niz od pet pobeda u poslednjih pet utakmica, pokazujući da ekipa Đenara Gatuza (prvu u nizu od pet pobeda doneo je bivši selektor Lučano Spaleti) ulazi u završnicu u vrhunskoj formi.

Moldavija je daleko od bilo kakvih ambicija u kvalifikacijama. Ovaj tim jednostavno nema snage ni kvaliteta da napravi ozbiljan iskorak. Italija je prejak tim i diktiraće uslove igre u ovom meču.

Očekujemo meč pun prilika za gol, posebno od italijanskog tima.

NAŠ TIP: 1&G3+ (kvota 1,68)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor orlova poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!

PAUNOVIĆ ZAPANjIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!