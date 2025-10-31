Tip fudbal

BOŠKO OROVIĆ: Utsiktens neće u baraž

Žarko Urošević

31. 10. 2025. u 07:30

* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige

ŠVEDSKA 1

Heken – Malme 12

Norčeping – Sirijus 12

Halmštad – Bromapojkarna 1

Elsfborg – AIK X2

Đurgarden – Geteborg 12

GAIS – Ester 1

Degerforš – Hamarbi X2

VARNAMO – MJALBI 2

ŠVEDSKA 2

Falkenberg – Vasteras X2

Ergrite – Kalmar X2

Helsingborg – Sundsval 1

Estersund – Treleborg X2

Umea – Sandvikens 12

Varberg – Brage 1

Erebro – Utsiktens 2

Landskrona – Odevold 2

Dva kola pre kraja prvenstva manje-više sve je već rešeno Ostaje da se vidi u drugoj ligi može li moj Utsiktens izbeći igranje baraža. Postoje teorske šanse, pre svega moramo da savladamo Erebro, bi‘e dobro i ako Umea pobedi Sanvikens, što nije nerealno je jer su ovo komšije koje se baš ne vole .

