BOŠKO OROVIĆ: Utsiktens neće u baraž
* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige
ŠVEDSKA 1
Heken – Malme 12
Norčeping – Sirijus 12
Halmštad – Bromapojkarna 1
Elsfborg – AIK X2
Đurgarden – Geteborg 12
GAIS – Ester 1
Degerforš – Hamarbi X2
VARNAMO – MJALBI 2
ŠVEDSKA 2
Falkenberg – Vasteras X2
Ergrite – Kalmar X2
Helsingborg – Sundsval 1
Estersund – Treleborg X2
Umea – Sandvikens 12
Varberg – Brage 1
Erebro – Utsiktens 2
Landskrona – Odevold 2
Dva kola pre kraja prvenstva manje-više sve je već rešeno Ostaje da se vidi u drugoj ligi može li moj Utsiktens izbeći igranje baraža. Postoje teorske šanse, pre svega moramo da savladamo Erebro, bi‘e dobro i ako Umea pobedi Sanvikens, što nije nerealno je jer su ovo komšije koje se baš ne vole .
