POBEDA VRAĆA PARTIZAN NA PRVO MESTO: Tradicija kaže da crno-beli neće imati problema sa današnjim rivalom

В.М.

24. 10. 2025. u 10:00

NOVU priliku da se bar na kratko vrate na vodeću poziciju Superlige Srbije fudbaleri Partizana imaće od 17.30 kada budu ugostili Mladost pred praznim tribinama "Stadiona JNA".

FOTO: FK Partizan

Odlično izgleda Partizan ove sezone, Blagojević je pružio šansu mladim igračima i to mu se višestruko isplatilo, što najbolje svodeči povratak publike na stadion i velike podrške koju "crno-beli" imaju gde god igrali.

Rezultatski to takođe izgleda veoma dobro, devet pobeda iz uvodnih 11 utakmica dovoljni su trenutno za drugo mesto, a eventualna pobeda na današnjegm susretu bar na kratko izdigla na vodeću poziciju.

Zvezda trenutno beži "crno-belima" dva boda, ali je i odigrala meč manje uz trijumf na "večitom derbiju", tako da već sada ima izglednu prednosti u borbi za titulu i Partizan joj ne sme dozvoliti da se dodatno odvoji.

Tradicija nalaže da to ne bi trebalo da se desi i da će "parni valjak" preuzeti prvo mesto jer igra veoma dobro protiv Mladosti prethodnih godina.

Vezao je četiri trijumfa protiv gostiju iz Lučana i veliki je favorit da to ponovo učini.

Mladost igra promenljivo ove sezone, upisala je tri pobede i trenutno je osma na tabeli, jasno joj je da je autsajder i očekuje se da pokuša defanzivnom igrom da zaustavi "crno-bele" na današnjem duelu.

Podsetimo, Partizan je kažnjen igranjem bez publike na dve utakmice zbog nemira na meču sa Vojvodinom, ali mi verujemo da će i bez podrške navijača parni valjak ostvariti rutinski trijumf protiv redovne mušterije.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,60)

