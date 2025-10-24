POBEDA VRAĆA PARTIZAN NA PRVO MESTO: Tradicija kaže da crno-beli neće imati problema sa današnjim rivalom
NOVU priliku da se bar na kratko vrate na vodeću poziciju Superlige Srbije fudbaleri Partizana imaće od 17.30 kada budu ugostili Mladost pred praznim tribinama "Stadiona JNA".
Odlično izgleda Partizan ove sezone, Blagojević je pružio šansu mladim igračima i to mu se višestruko isplatilo, što najbolje svodeči povratak publike na stadion i velike podrške koju "crno-beli" imaju gde god igrali.
Rezultatski to takođe izgleda veoma dobro, devet pobeda iz uvodnih 11 utakmica dovoljni su trenutno za drugo mesto, a eventualna pobeda na današnjegm susretu bar na kratko izdigla na vodeću poziciju.
Zvezda trenutno beži "crno-belima" dva boda, ali je i odigrala meč manje uz trijumf na "večitom derbiju", tako da već sada ima izglednu prednosti u borbi za titulu i Partizan joj ne sme dozvoliti da se dodatno odvoji.
Tradicija nalaže da to ne bi trebalo da se desi i da će "parni valjak" preuzeti prvo mesto jer igra veoma dobro protiv Mladosti prethodnih godina.
Vezao je četiri trijumfa protiv gostiju iz Lučana i veliki je favorit da to ponovo učini.
Mladost igra promenljivo ove sezone, upisala je tri pobede i trenutno je osma na tabeli, jasno joj je da je autsajder i očekuje se da pokuša defanzivnom igrom da zaustavi "crno-bele" na današnjem duelu.
Podsetimo, Partizan je kažnjen igranjem bez publike na dve utakmice zbog nemira na meču sa Vojvodinom, ali mi verujemo da će i bez podrške navijača parni valjak ostvariti rutinski trijumf protiv redovne mušterije.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,60)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 10. 2025. u 07:20
JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak
24. 10. 2025. u 08:06
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 10. 2025. u 08:30
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)