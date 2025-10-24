POBEDA VRAĆA PARTIZAN NA PRVO MESTO: Tradicija kaže da crno-beli neće imati problema sa današnjim rivalom

NOVU priliku da se bar na kratko vrate na vodeću poziciju Superlige Srbije fudbaleri Partizana imaće od 17.30 kada budu ugostili Mladost pred praznim tribinama "Stadiona JNA".

FOTO: FK Partizan

Odlično izgleda Partizan ove sezone, Blagojević je pružio šansu mladim igračima i to mu se višestruko isplatilo, što najbolje svodeči povratak publike na stadion i velike podrške koju "crno-beli" imaju gde god igrali.

Rezultatski to takođe izgleda veoma dobro, devet pobeda iz uvodnih 11 utakmica dovoljni su trenutno za drugo mesto, a eventualna pobeda na današnjegm susretu bar na kratko izdigla na vodeću poziciju.

Zvezda trenutno beži "crno-belima" dva boda, ali je i odigrala meč manje uz trijumf na "večitom derbiju", tako da već sada ima izglednu prednosti u borbi za titulu i Partizan joj ne sme dozvoliti da se dodatno odvoji.

Tradicija nalaže da to ne bi trebalo da se desi i da će "parni valjak" preuzeti prvo mesto jer igra veoma dobro protiv Mladosti prethodnih godina.

Vezao je četiri trijumfa protiv gostiju iz Lučana i veliki je favorit da to ponovo učini.

Mladost igra promenljivo ove sezone, upisala je tri pobede i trenutno je osma na tabeli, jasno joj je da je autsajder i očekuje se da pokuša defanzivnom igrom da zaustavi "crno-bele" na današnjem duelu.

Podsetimo, Partizan je kažnjen igranjem bez publike na dve utakmice zbog nemira na meču sa Vojvodinom, ali mi verujemo da će i bez podrške navijača parni valjak ostvariti rutinski trijumf protiv redovne mušterije.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,60)

