TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Dame Jang Bojsa bolje od Sarajki
* Torpedo slavi u gradskom okršaju Moskve
NAŠ PREDLOG
15.00: Oman klub - Ibri 0-2 (1.55)
16.00: Portimonense U23 - Sporting U23 2 (1.75)
16.30: TORPEDO M. - VELES 1 (1.50)
18.00: Keln (Ž) - Leverkuzen (Ž) 3+ (1.85)
18.00: SARAJEVO (Ž) - JANG BOJS (Ž) 2 2 (1.60)
18.30: Fakel - Ural NG (1.70)
19.00: Kampala S. - Lugazi 1 (1.50)
19.30: ĆIKSEREDA - KLUŽ 2 (1.60)
21.00: PSŽ (Ž) - Real Madrid (Ž) 3+ (1.55)
