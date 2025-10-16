Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Dame Jang Bojsa bolje od Sarajki

Žarko Urošević

16. 10. 2025. u 10:21

* Torpedo slavi u gradskom okršaju Moskve

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Даме Јанг Бојса боље од Сарајки

NAŠ PREDLOG

15.00: Oman klub  - Ibri   0-2  (1.55)

16.00: Portimonense U23 - Sporting U23  2  (1.75)

16.30: TORPEDO M. - VELES  1  (1.50)

18.00: Keln (Ž) - Leverkuzen (Ž)  3+ (1.85)

18.00: SARAJEVO (Ž) - JANG BOJS  (Ž) 2  2  (1.60)

18.30: Fakel - Ural NG  (1.70)

19.00: Kampala S. - Lugazi  1  (1.50)

19.30: ĆIKSEREDA - KLUŽ  2  (1.60)

21.00: PSŽ (Ž) - Real Madrid  (Ž)  3+  (1.55)

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

