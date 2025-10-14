BUGARIMA SE NE PIŠE DOBRO: Mnogi im predviđaju pravu katastrofu u Valjadolidu
REPREZENTACIJA Bugarske gostovaće Španiji (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Bugarska izgleda veoma loše tokom ovih kvalifikacija, brojne turbulencije drmaju ovu reprezentaciju i nula osvojenih bodova do sada uz gol-razliku 1:12 je najbolji prikaz stanja u reprezentaciji.
Svako ko igra protiv njih veseli se jer zna da može postići ogroman broj golova što smo i videli pre par dana kada je Turska u Sofiji brojala do šest.
Sada Bugarima sledi i možda najteže moguće gostovanje, akutelnom evropskom šampionu Španiji i jasno je da se ne piše dobro popularnim "lavovima".
O domaćinima ne treba trošiti previše reči, dominiraju tokom kvalifikacija, perfektni su i sa tri ostvarene pobede uz gol-razliku 11:0 samouvereno drže tron grupe "E".
Sve sem ubedljive pobede "crvene furije" bi bilo veliko iznenađenje, a kako je kvota na fiks premala, mi smo se odlučili da vam predložimo golove.
Podsetimo, Španija je na startu kvalifikacija savladala Bugarsku s 3:0, a mi verujemo da bi večeras mogla biti i ubedljivija.
NAŠ TIP: UG 4-6 (kvota 1,90)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
14. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
14. 10. 2025. u 08:14
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)