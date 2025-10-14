Tip fudbal

BUGARIMA SE NE PIŠE DOBRO: Mnogi im predviđaju pravu katastrofu u Valjadolidu

В.М.

14. 10. 2025. u 12:00

REPREZENTACIJA Bugarske gostovaće Španiji (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: EPA-EFE/VASSIL DONEV

Bugarska izgleda veoma loše tokom ovih kvalifikacija, brojne turbulencije drmaju ovu reprezentaciju i nula osvojenih bodova do sada uz gol-razliku 1:12 je najbolji prikaz stanja u reprezentaciji.

Svako ko igra protiv njih veseli se jer zna da može postići ogroman broj golova što smo i videli pre par dana kada je Turska u Sofiji brojala do šest.

Sada Bugarima sledi i možda najteže moguće gostovanje, akutelnom evropskom šampionu Španiji i jasno je da se ne piše dobro popularnim "lavovima".

O domaćinima ne treba trošiti previše reči, dominiraju tokom kvalifikacija, perfektni su i sa tri ostvarene pobede uz gol-razliku 11:0 samouvereno drže tron grupe "E".

Sve sem ubedljive pobede "crvene furije" bi bilo veliko iznenađenje, a kako je kvota na fiks premala, mi smo se odlučili da vam predložimo golove.

Podsetimo, Španija je na startu kvalifikacija savladala Bugarsku s 3:0, a mi verujemo da bi večeras mogla biti i ubedljivija.

NAŠ TIP: UG 4-6 (kvota 1,90)

