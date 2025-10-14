SVE ILI NIŠTA! "Leopardi" bi danas mogli da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a mogu i ostati bez mesta u baražu
FUDBALSKA reprezentacija DR Konga se nalazi u veoma zanimljivoj situaciji pred poslednje kolo kvalifikacija u kojem dočekuje Sudan (21.00).
Kongo je igrao odlično tokom ovih kvalifikacija i bio je veoma blizu plasmana na Svetsko prvenstvo, ali je tokom prethodne pauze ispustio dva gola prednosti protiv Senegala (2:3) i tako značajno smanjio svoje šanse.
Trenutno su "leopardi" drugi na tabeli grupe "B" i zaostaju dva boda za vodećim Senegalom koji bi danas morao da izgubi kako bi Kongo imao šanse da se direktno plasira na Svetsko jer Senegal ima dosta bolju gol-razliku (+15 napsram +8).
Nada poslednja umire, šanse za to su male i gotovo sigurno se neće desiti, ali ono što više brine izabranike Sebastijena Desabrea je to što mogu ostati i bez baraža za međunarodni plej-of!
Naime, jesu trenutno drugi u grupi i tu će sigurno ostati, ali zbog speficičnog načina računjanja bodova, nisu među četiri najbolje drugoplasirane ekipe i moraju slaviti protiv Sudana kako bi osigurali taj status.
Peti su na tabeli drugoplasiranih ekipa i zaostaju dva boda za Nigerom, tako da je jasno da DR Kongo danas mora igrati na pobedu.
Što se tiče Sudana, on je baš pao u formi, nije slavio na poslednjih pet utakmica i na taj način je poništio dobar start kvalifikacija i nema za šta da se bori večeras u Kinsaši.
NAŠ TIP: 1&2-4 (kvota 1,88)
