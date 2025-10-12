SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

Profimedia

Tim Brajana Rimera trenutno deli prvo mesto sa Škotskom, ali ima bolju gol-razliku zahvaljujući furioznom trijumfu nad Belorusijom (6:0) u prošlom kolu. Već na poluvremenu bilo je 4:0, a strelci su bili Rasus Hojlund dvaput i mladi Patrik Dorgu, čime je Danska produžila niz bez primljenog gola na četiri meča – najduži još od 2021. godine.

Pod vođstvom novog selektora, Skandinavci su pobedili u pet od devet utakmica i deluju kao uigrana, efikasna celina.

Na "Parkenu" su posebno dominantni, a atmosfera u Kopenhagenu već se opisuje kao „mini Mundijal“.

Ipak, pred njima je još posla — jer duel sa Škotima narednog meseca mogao bi da odluči ko ide direktno u SAD, Kanadu i Meksiko.

S druge strane, Grčka u Dansku stiže posle bolnog poraza u Glazgovu. „Heleni“ su poveli golom Tsimikasa, ali su u finišu primili tri brza gola i ostali na trećem mestu sa četiri boda zaostatka za vodećima.

Selektor Ivan Jovanović, koji je prošle godine vodio tim do pobede nad Škotskom u Ligi nacija, moraće da pronađe način da probudi ofanzivu koja je podbacila poslednjih par mečeva.

Napadač Pavlidis ponovo je razočarao protiv Škota i moguće je da će priliku dobiti Joanidis iz Sportinga ili Douvikas iz Koma, dok bi mladi Karetsas mogao da debituje u finišu.

Situaciju dodatno otežava što su odbrambeni aduti Kyrijakopulos i Recos povređeni, pa Grci u Dansku dolaze oslabljeni i pod pritiskom.

Kod domaćih, Pjer Emil Hojbjerg će pauzirati zbog kartona, pa bi njegovo mesto mogli da zauzmu Kristijan Norgard ili imenjak Eriksen. Napred bi ponovo trebalo da predvodi Hojlund, koji je u sjajnoj formi, tri gola u poslednje dve klupske utakmice i dva u dresu reprezentacije.

Ako Danska odigra onako kako zna, pred svojim navijačima bi mogla da upiše šestu uzastopnu pobedu i praktično zaključa mesto među prva dva na tabeli, a potencijalno i prvo mesto.

Grčkoj, pak, preti eliminacija već u nedelju ako izgubi u Kopenhagenu, a Škotska savlada Belorusiju što znači da će gosti biti i te kako motivisani da dođu do pozitivnog rezultatu na "Parkenu".

Prednost dajemo "vikinzima", izgledaju veoma dobro, Hojlund se raspucao, igraju kod kuće i ne verujemo da Grčka u ovakvoj formi može izdržati nalete razigranih Danaca.

