LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
20.45 Belorusija - Danska 2&2-6 (1,37)
20.45 Škotska - Grčka UG 0-3 (1,22)
Ukupna kvota: 2,02
Danci su veliki favoriti protiv Belorusa, bolji su i iskusniji, trebali bi rutinski odraditi posao na neutralnom terenu u Mađarskoj.
Crna Gora igra tvrd fudbal, njeni mečevi ne broje veliki broj pogodaka i očekujemo da se Farska Ostrva prilagode tome.
Na dva meča Škotske u kvalifikacijama pala su dva gola, igraju izuzetno tvrdo, defanzivno diciplinovano i neće odsupiti od toga u izuzetno bitnom meču protiv Grčke koja sebi ne sme dozvoliti poraz i neće se zaletati na "Hempden parku".
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
