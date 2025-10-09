LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Četvrtak 20.45 Belorusija - Danska 2&2-6 (1,37)



20.45 Škotska - Grčka UG 0-3 (1,22) 20.45 Farska Ostrva - Crna Gora UG 0-3 (1,21)20.45 Škotska - Grčka UG 0-3 (1,22) Ukupna kvota: 2,02

Danci su veliki favoriti protiv Belorusa, bolji su i iskusniji, trebali bi rutinski odraditi posao na neutralnom terenu u Mađarskoj.

Crna Gora igra tvrd fudbal, njeni mečevi ne broje veliki broj pogodaka i očekujemo da se Farska Ostrva prilagode tome.

Na dva meča Škotske u kvalifikacijama pala su dva gola, igraju izuzetno tvrdo, defanzivno diciplinovano i neće odsupiti od toga u izuzetno bitnom meču protiv Grčke koja sebi ne sme dozvoliti poraz i neće se zaletati na "Hempden parku".

