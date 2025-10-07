Tip fudbal

JUČE SMO POGODILI KVOTU 39! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

07. 10. 2025. u 12:00

SVA tri jučerašnja predloga bila su prolazna!

Foto Profimedia

Njih možete videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa, specijalno napravljenog od strane našeg dopisnika (O.M.) iz Podgorice:

Utorak

20.00 Grimzbi - Donkaster X (3,50)

20.30 Barou - Tranmere X (3,45)
20.45 Flint junajted - Kolvin bej X (3,60)

Ukupna kvota: 43,47

