JUČE SMO POGODILI KVOTU 39! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
SVA tri jučerašnja predloga bila su prolazna!
Njih možete videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa, specijalno napravljenog od strane našeg dopisnika (O.M.) iz Podgorice:
Utorak
20.00 Grimzbi - Donkaster X (3,50)
20.45 Flint junajted - Kolvin bej X (3,60)
Ukupna kvota: 43,47
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
07. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 10. 2025. u 07:30
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
07. 10. 2025. u 08:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)