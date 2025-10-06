VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Ponedeljak
21.00 Harogejt taun - Kru X (3,55)
0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild |0-1&||0-1 (1,60)
Ukupna kvota: 11,64
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
