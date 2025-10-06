Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

06. 10. 2025. u 12:00

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Ponedeljak

21.00 Harogejt taun - Kru X (3,55)

23.30 General Kabaljero - Nasional Asunsion 2 (2,05)
0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild |0-1&||0-1 (1,60)

Ukupna kvota: 11,64

