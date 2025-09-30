PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Utorak
18.45 Atalanta - Klub Briž G 1-2 (1,67)
21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt |GG (3,85)
21.00 Bode glimt - Totenhem G 2-3 (2,15)
21.00 Galatasaraj - Liverpul |1-3&||1-3 (1,83)
Ukupna kvota: 25,30
