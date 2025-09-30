Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

30. 09. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

18.45 Atalanta - Klub Briž G 1-2 (1,67)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt |GG (3,85)
21.00 Bode glimt - Totenhem G 2-3 (2,15)
21.00 Galatasaraj - Liverpul |1-3&||1-3 (1,83)

Ukupna kvota: 25,30

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...