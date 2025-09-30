GOLEADA U NAJAVI: Kada igraju momci iz Frankfurta mreže se redovno tresu
JEDAN od potencijalno zanimljivijih mečeva drugog kola grupne faze Lige šampiona ćemo gledati na "Metropolitanu" gde će od 21.00 Atletiko Madrid ugostiti Ajntraht Frankfurt.
Atletiko ima dosta turbulentnu sezonu, veoma ju je loše započeo, ali igra sve bolje, a ubedljivo najbolju partiju pružio je proktelog vikenda kada je u velikom gradskom derbiju počistio Real na "Metropolitanu" rezultatom 5:2.
Tradicionalno, četa Čola Simeonea igra dobro popularni "Madrilenjo", to je ponovo bio slučaj, a u klubu se nadao da će taj trijumf poslužiti kao odskočna daska za nastavak sezone.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Za razliku od prethodnih sezone, odbrana "jorgandžija" ne igra na visokom nivou i primaju veliki broj golova, na tri od poslednja četiri meča su primali po dva gola, dok im je Majorka "samo" jedanput tresla mrežu.
Na sreću domaćina, u sjajnoj formi nalazi su Hulijan Alvarez. Neverovatni Argentinac je preuzeo primat u Atletiku, ovo je njegov tim i pet postignutih golova na minule dve utakmice potvrđuju da se radi o jednom od najboljih napadača današnjice.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Što se tiče Lige šampiona, Madriđani su na nesrećan način poraženi od Liverpula u prvom kolu, nadoknadili su dva gola minusa, ali "redsi" su ipak slavili pogotokom Virdžila van Dajka u sudijskoj nadoknadi (2:3).
To znači da Atletiku večeras treba pobeda i biće motivisan da upiše treću u nizu nakon trijumfa nad Rajo Valjekanom i Realom.
Rival će mu biti Ajntraht koji se ove sezone pretplatio na golove, a da niko ne igra lude mečeve kao tim iz Frankfurta ponovo smo videli za vikend kada su "orlovi" savladali Borusiju Menhegladbah rezultatom 6:4.
Izvan utakmice sa Engersom u Kupu Nemačke kada je slavio 5:0, na svakom drugom meču Ajntrahta ove sezone prolazan je tip GG&3+ što najbolje govori o tome koliko igraju otvoren fudbal ove sezone.
Gosti su Ligu šampiona započeli rutinskim trijumfom nad Galatasarajem (5:1) i sa dosta samopouzdanja dolaze na "Metropolitano".
Jasno je da su golovi ovde naš tip, stil fudbala i rezultati večerašnjih rivala nam to garantuju.
NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,88)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:00
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)