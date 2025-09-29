Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

29. 09. 2025. u 07:30

SIGURICE su "poštovale" tokom vikenda, spremili smo vam nove za početak još jedne teške radne nedelje.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

19.00 Bešiktaš - Kodžaelispor 1X (1,10)

20.45 Đenova - Lacio X2 (1,42)
21.00 Aruka - Porto 2 (1,35)

Ukupna kvota: 2,10

Bešiktašu su potrebni bodovi kako bi se podigao na tabeli i trebao bi ih osvojiti protiv fenjeraša Kodžaelispora, ali smo oprezni jer "crno-beli" ne igraju dobro i tipujemo duplu šansu.

Lacio ima kvalitetniji tim od Đenove i trebao bi osvojiti bar bod na "Marasiju" gde će domaćin igrati oprezno i na remi.

Porto igra odlično na startu prvenstva, dominira, lagano pobeđuje i verujemo da će rutinski savladati Aruku, te sauvati perfektan skor uz prvo mesto na tabeli.

