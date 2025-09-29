JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
SIGURICE su "poštovale" tokom vikenda, spremili smo vam nove za početak još jedne teške radne nedelje.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
19.00 Bešiktaš - Kodžaelispor 1X (1,10)
20.45 Đenova - Lacio X2 (1,42)
21.00 Aruka - Porto 2 (1,35)
Ukupna kvota: 2,10
Bešiktašu su potrebni bodovi kako bi se podigao na tabeli i trebao bi ih osvojiti protiv fenjeraša Kodžaelispora, ali smo oprezni jer "crno-beli" ne igraju dobro i tipujemo duplu šansu.
Lacio ima kvalitetniji tim od Đenove i trebao bi osvojiti bar bod na "Marasiju" gde će domaćin igrati oprezno i na remi.
Porto igra odlično na startu prvenstva, dominira, lagano pobeđuje i verujemo da će rutinski savladati Aruku, te sauvati perfektan skor uz prvo mesto na tabeli.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
