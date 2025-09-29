JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

SIGURICE su "poštovale" tokom vikenda, spremili smo vam nove za početak još jedne teške radne nedelje.

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak 19.00 Bešiktaš - Kodžaelispor 1X (1,10)

*Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!* 20.45 Đenova - Lacio X2 (1,42)

21.00 Aruka - Porto 2 (1,35) 20.45 Đenova - Lacio X2 (1,42)21.00 Aruka - Porto 2 (1,35) Ukupna kvota: 2,10

Bešiktašu su potrebni bodovi kako bi se podigao na tabeli i trebao bi ih osvojiti protiv fenjeraša Kodžaelispora, ali smo oprezni jer "crno-beli" ne igraju dobro i tipujemo duplu šansu.

Lacio ima kvalitetniji tim od Đenove i trebao bi osvojiti bar bod na "Marasiju" gde će domaćin igrati oprezno i na remi.

Porto igra odlično na startu prvenstva, dominira, lagano pobeđuje i verujemo da će rutinski savladati Aruku, te sauvati perfektan skor uz prvo mesto na tabeli.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta