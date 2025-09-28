JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote

SIGURICE su ponovo "ispoštovale", spremili smo vam nove za danas.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja 14.30 Groningen - Fejenord X2 (1,22)

18.30 Barselona - Real Sosijedad 1 (1,30)

19.00 Fenerbahče - Antalijaspor 1 (1,22)

Fejenord igra odlično na startu prvenstva, ređa pobede i trebao bi osvojiti bar bod na gostovanjeu Groningenu.

Barsa je daleko bolja od Sosijedada, kako po igračkom kadru, tako i po formi u kojoj se nalazi.

Fener mora nekog pobediti i prekinuti crni niz, slabašna Antalija je idealan protivnik za to.

Očekujemo taktičko nadmudrivanje Alegrija i Kontea, tvrdu igru bez puno šansa i tipujemo malo golova.

