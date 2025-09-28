JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
SIGURICE su ponovo "ispoštovale", spremili smo vam nove za danas.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
14.30 Groningen - Fejenord X2 (1,22)
18.30 Barselona - Real Sosijedad 1 (1,30)
19.00 Fenerbahče - Antalijaspor 1 (1,22)
20.45 Milan - Napoli UG 0-3 (1,26)
Ukupna kvota: 2,04
Fejenord igra odlično na startu prvenstva, ređa pobede i trebao bi osvojiti bar bod na gostovanjeu Groningenu.
Barsa je daleko bolja od Sosijedada, kako po igračkom kadru, tako i po formi u kojoj se nalazi.
Fener mora nekog pobediti i prekinuti crni niz, slabašna Antalija je idealan protivnik za to.
Očekujemo taktičko nadmudrivanje Alegrija i Kontea, tvrdu igru bez puno šansa i tipujemo malo golova.
