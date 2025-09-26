TO JE TAJ STARI BAJERN: Bavarci dominiraju na krilima neverovatnog Kejna i postavljaju rekorde!
PETAK veče donosi otvaranje 5. kola Bundeslige, a na Alijanc arenu stiže Verder Bremen (20.30). Bajern pod vođstvom Vinsenta Kompanija izgleda moćno – sa maksimalnim učinkom i već 18 postignutih golova, postavljen je novi rekord šampionata i domaćini su orni da napune mrežu gostiju koji imaju jednu od najlošijih odbrana u ligi.
Bajern je proteklog vikenda savladao Hofenhajm sa 4:1, a prethodno je u tri domaća susreta slavio uz impresivnu gol-razliku 14:1.
Hari Kejn je u naletu – het-trik protiv Hofenhajma podigao je njegov skor na osam golova u ligi, a teško je zamisliti da će odbrana Verdera zaustaviti engleskog golgetera.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Mali problem za Bajern je odbrana, jer u pet utakmica imaju samo jednu „nulu“ i šest primljenih golova, ali ofanziva sve to nadoknađuje.
Verder je sa druge strane u velikoj krizi. Iako imaju kvalitet u napadu (osam golova u ligi), odbrana je katastrofalna – deset primljenih pogodaka svrstava ih među najgore u Bundesligi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Posle ubedljivih 0:4 protiv Menhengladbaha na gostovanju, vratili su se starim problemima i izgubili od Frajburga sa 0:3.
Istorija takođe ne ide u prilog gostima – u poslednjih sedam okršaja Bajern je slavio svaki put, a rezultati 3:0 i 5:0 iz prošle sezone dovoljno govore o odnosu snaga.
Kompani neće moći da računa na Alfonsa Dejvisa i Hirokija Ita, ali se očekuje da Rafael Gerero preuzme levu stranu, dok će centralni tandem činiti Upamekano i Tah.
Kod gostiju najveći problem je povreda štopera Julijana Malatinija, pa bi centar odbrane trebalo da čine Fridl i Kulibali.
Što se tiče predloga, sve sem ubedljivog trijumfa Bajerna bi bilo veliko iznenađenje. Hari Kejn igra maestralno, sjajno diriguje napadom Bavaraca koji obara rekorde (18 golova na uvodnih pet mečeva) i očekujemo novo dominantno izdanje šampiona.
NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,57)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:00
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)