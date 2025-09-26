Tip fudbal

TO JE TAJ STARI BAJERN: Bavarci dominiraju na krilima neverovatnog Kejna i postavljaju rekorde!

PETAK veče donosi otvaranje 5. kola Bundeslige, a na Alijanc arenu stiže Verder Bremen (20.30). Bajern pod vođstvom Vinsenta Kompanija izgleda moćno – sa maksimalnim učinkom i već 18 postignutih golova, postavljen je novi rekord šampionata i domaćini su orni da napune mrežu gostiju koji imaju jednu od najlošijih odbrana u ligi.

Foto: Profimedia

Bajern je proteklog vikenda savladao Hofenhajm sa 4:1, a prethodno je u tri domaća susreta slavio uz impresivnu gol-razliku 14:1.

Hari Kejn je u naletu – het-trik protiv Hofenhajma podigao je njegov skor na osam golova u ligi, a teško je zamisliti da će odbrana Verdera zaustaviti engleskog golgetera.

Mali problem za Bajern je  odbrana, jer u pet utakmica imaju samo jednu „nulu“ i šest primljenih golova, ali ofanziva sve to nadoknađuje.

Verder je sa druge strane u velikoj krizi. Iako imaju kvalitet u napadu (osam golova u ligi), odbrana je katastrofalna – deset primljenih pogodaka svrstava ih među najgore u Bundesligi.

Posle ubedljivih 0:4 protiv Menhengladbaha na gostovanju, vratili su se starim problemima i izgubili od Frajburga sa 0:3.

Istorija takođe ne ide u prilog gostima – u poslednjih sedam okršaja Bajern je slavio svaki put, a rezultati 3:0 i 5:0 iz prošle sezone dovoljno govore o odnosu snaga.

Kompani neće moći da računa na Alfonsa Dejvisa i Hirokija Ita, ali se očekuje da Rafael Gerero preuzme levu stranu, dok će centralni tandem činiti Upamekano i Tah.

Kod gostiju najveći problem je povreda štopera Julijana Malatinija, pa bi centar odbrane trebalo da čine Fridl i Kulibali.

Što se tiče predloga, sve sem ubedljivog trijumfa Bajerna bi bilo veliko iznenađenje. Hari Kejn igra maestralno, sjajno diriguje napadom Bavaraca koji obara rekorde (18 golova na uvodnih pet mečeva) i očekujemo novo dominantno izdanje šampiona.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,57)

