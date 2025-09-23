SEVILJA JOŠ NIJE OBRADOVALA NAVIJAČE NA SVOM TERENU: "Žuta podmornica" želi nastavak pobedonosnog niza protiv Andalužana
Viljareal želi da nastavi dobar start sezone 2025/26 i niz pobeda protiv Sevilje.
Sevilja je započela sezonu na neobičan način – od pet utakmica u La ligi samo jednu su dobili kao favorit. Sa sedam bodova i pozicijom u gornjem delu tabele, premašili su očekivanja pre sezone, ali njihovi navijači još uvek nisu gledali pobedu kod kuće.
U prva dva domaća meča ispustili su bodove protiv Hetafea (1:2) i Elčea (2:2), a u poslednjih 12 domaćih utakmica u ligi ostvarili su samo jednu pobedu (6 remija, 5 poraza).
U prošloj sezoni Viljareal je ostvario obe pobede nad Seviljom. Istorija pokazuje da se mogu očekivati golove na obe strane, jer su poslednjih sedam susreta oba tima postizala gol.
Istorija susreta i fluidna igra u napadu obe ekipe ukazuju na mogućnost da će obe ekipe postići gol.
NAŠ TIP: GG
