SEVILJA JOŠ NIJE OBRADOVALA NAVIJAČE NA SVOM TERENU: "Žuta podmornica" želi nastavak pobedonosnog niza protiv Andalužana

Viljareal želi da nastavi dobar start sezone 2025/26 i niz pobeda protiv Sevilje.

FOTO: EPA

Sevilja je započela sezonu na neobičan način – od pet utakmica u La ligi samo jednu su dobili kao favorit. Sa sedam bodova i pozicijom u gornjem delu tabele, premašili su očekivanja pre sezone, ali njihovi navijači još uvek nisu gledali pobedu kod kuće.

U prva dva domaća meča ispustili su bodove protiv Hetafea (1:2) i Elčea (2:2), a u poslednjih 12 domaćih utakmica u ligi ostvarili su samo jednu pobedu (6 remija, 5 poraza).

U prošloj sezoni Viljareal je ostvario obe pobede nad Seviljom. Istorija pokazuje da se mogu očekivati golove na obe strane, jer su poslednjih sedam susreta oba tima postizala gol.

Istorija susreta i fluidna igra u napadu obe ekipe ukazuju na mogućnost da će obe ekipe postići gol.

NAŠ TIP: GG