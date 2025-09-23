Tip fudbal

KRAJ SERIJE REMIJA: Vreme je da Espanjol pobedi Valensiju kod kuće

Olja Mrkić

23. 09. 2025. u 11:16

ESPANjOL želi da se vrati na pobednički kolosek posle prvog poraza u ligi, ali neće biti lako protiv sve bolje Valensije.

КРАЈ СЕРИЈЕ РЕМИЈА: Време је да Еспањол победи Валенсију код куће

Foto: EPA

Domaćini su do susreta sa Realom na Bernabeu imali deset bodova iz četiri kola (3-1-0), što im je najbolji start u eliti još od sezone 2013/14. Na svom terenu su dobili poslednje četiri utakmice, mada sve pobede sa samo jednim golom razlike, što ukazuje na tesne duele.

Valjensija dolazi posle ubedljivog trijumfa 2:0 protiv Bilbaa. Međutim, imaju problema na strani – sedam od osam primljenih golova ove sezone bilo je u gostima, uključujući katastrofalan poraz 0:6 od Barselone. Valensija već 16 ligaških gostovanja nije uspela da sačuva mrežu, još od oktobra prošle godine.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Istorija međusobnih susreta pokazuje da su poslednjih pet mečeva završena remijem, a Espanjol nije pobedio u poslednje četiri utakmice na svom terenu (3 remija, 1 poraz). Oba tima često primaju golove, ali domaćini su u poslednjih sedam utakmica u ligi postigli najmanje dva puta po meču.

Srpski golman Marko Dmitrović voli da brani rotiv Valensije protiv koje je već upisao pet utakmica bez primljenog gola.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naš tip: 1 
VREDI POKUŠATI: 1&NG

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao lošom investicijom

IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao "lošom investicijom"