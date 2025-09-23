KRAJ SERIJE REMIJA: Vreme je da Espanjol pobedi Valensiju kod kuće
ESPANjOL želi da se vrati na pobednički kolosek posle prvog poraza u ligi, ali neće biti lako protiv sve bolje Valensije.
Domaćini su do susreta sa Realom na Bernabeu imali deset bodova iz četiri kola (3-1-0), što im je najbolji start u eliti još od sezone 2013/14. Na svom terenu su dobili poslednje četiri utakmice, mada sve pobede sa samo jednim golom razlike, što ukazuje na tesne duele.
Valjensija dolazi posle ubedljivog trijumfa 2:0 protiv Bilbaa. Međutim, imaju problema na strani – sedam od osam primljenih golova ove sezone bilo je u gostima, uključujući katastrofalan poraz 0:6 od Barselone. Valensija već 16 ligaških gostovanja nije uspela da sačuva mrežu, još od oktobra prošle godine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Istorija međusobnih susreta pokazuje da su poslednjih pet mečeva završena remijem, a Espanjol nije pobedio u poslednje četiri utakmice na svom terenu (3 remija, 1 poraz). Oba tima često primaju golove, ali domaćini su u poslednjih sedam utakmica u ligi postigli najmanje dva puta po meču.
Srpski golman Marko Dmitrović voli da brani rotiv Valensije protiv koje je već upisao pet utakmica bez primljenog gola.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Naš tip: 1
VREDI POKUŠATI: 1&NG
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)