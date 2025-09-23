KRAJ SERIJE REMIJA: Vreme je da Espanjol pobedi Valensiju kod kuće

ESPANjOL želi da se vrati na pobednički kolosek posle prvog poraza u ligi, ali neće biti lako protiv sve bolje Valensije.

Foto: EPA

Domaćini su do susreta sa Realom na Bernabeu imali deset bodova iz četiri kola (3-1-0), što im je najbolji start u eliti još od sezone 2013/14. Na svom terenu su dobili poslednje četiri utakmice, mada sve pobede sa samo jednim golom razlike, što ukazuje na tesne duele.

Valjensija dolazi posle ubedljivog trijumfa 2:0 protiv Bilbaa. Međutim, imaju problema na strani – sedam od osam primljenih golova ove sezone bilo je u gostima, uključujući katastrofalan poraz 0:6 od Barselone. Valensija već 16 ligaških gostovanja nije uspela da sačuva mrežu, još od oktobra prošle godine.

Istorija međusobnih susreta pokazuje da su poslednjih pet mečeva završena remijem, a Espanjol nije pobedio u poslednje četiri utakmice na svom terenu (3 remija, 1 poraz). Oba tima često primaju golove, ali domaćini su u poslednjih sedam utakmica u ligi postigli najmanje dva puta po meču.

Srpski golman Marko Dmitrović voli da brani rotiv Valensije protiv koje je već upisao pet utakmica bez primljenog gola.

Naš tip: 1

VREDI POKUŠATI: 1&NG