NAVIJAČI LEVANTEA PRIZIVAJU 2020. GODINU: Tada je Real Madrid pao na Gradsokm stadionu

LIDER španske La lige Real Madrid u utorak gostuje na „Siutat de Valensiji“ gde će odmeriti snage sa novopromovisanim Levanteom.

Madriđani žele da nastave savršen start sezone, dok domaćin veruje da može prirediti iznenađenje posle prve pobede u povratničkoj sezoni.

Levante je prošle sezone osvojio Segundu i vratio se u Primeru posle dvogodišnje pauze. Početak nije bio nimalo lak, pošto su u prva tri kola poraženi od Alavesa, Barselone i Elčea, uz dosta naivnih grešaka u odbrani.

Ipak, ekipa Hulijana Kalera potom je pokazala napredak. Najpre je odigrala 2:2 sa Betisom, a zatim ubedljivo savladala Đironu 4:0. Iako su rivali ostali bez dva igrača, „granoti“ su demonstrirali efikasnost, a strelci su bili Eta Ejong, Alvares, Romero i Kojalipu.

To im je donelo prvo slavlje u sezoni i mnogo samopouzdanja pred duel sa Realom. Navijači se sigurno sećaju i dramatičnog remija 3:3 iz 2021. na istom stadionu, kada su bili nadomak ponavljanja senzacije iz sezone ranije u kojoj je Real poražen na Gradskom stadionu.

Bio je u to vreme Levante težak protivnik za "kraljeviće" jer je u te dve sezone osvojio čak sedam bodova protiv njih od mogućih 12. Upravo zbog takvih uspomena u Valensiji vlada vera da mogu iznenaditi favorita.

Poseban adut Levantea jeste napadačka forma – dali su najmanje dva gola u tri od poslednja četiri meča. Čak i u tesnom porazu od Barselone (2:3), pokazali su da znaju da napadnu velike ekipe i kazne svaku grešku.

S druge strane, Real pod vođstvom Šabija Alonsa izgleda zaista moćno. Upisali su šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, od čega pet u ligi. Pali su Osasuna, Ovijedo, Majorka i Real Sosijedad, a u Ligi šampiona savladali su Marsej sa 2:1. isti onaj Marsej koji je juče pobedio šampiona Evrope Pari Sen Žerman.

Minulog vikenda, „kraljevići“ su rutinski "rešili" Espanjol sa 2:0. Golove su postigli Eder Militao i Kilijan Mbape, čime je nastavljen niz dobrih partija i učvršćen prvi položaj na tabeli.

Alonso je tako postao tek treći trener u istoriji kluba sa pet startnih pobeda u Primeri. Ono što posebno ohrabruje jeste čvrstina u defanzivi – u šest utakmica njegov tim nije primio više od jednog gola.

Istina, istorija kaže da Real ume da ima problema sa Levanteom, jer nije dobio šest od poslednjih deset međusobnih duela. Ipak, poslednji susret 2022. ostaće upamćen po trijumfu 6:0 i het-triku Vinisijusa Žuniora.

Očekuje se da domaćin bar jednom pogodi mrežu, ali razlika u kvalitetu je očigledna.