LE KLASIK NIKAD IZVESNIJI: Častan poraz je najviše što Olimpik može protiv šampiona Evrope
PETO kolo Lige 1 donosi nam "Le klasik" duel Peri sen Žermana i Olimpika iz Marselja, koji po svemu viđenom s početka sezone, ali i iz prošle ne obrećava da će opravdati epitet derbija.
Marsej se ipak nada da će nastaviti dobru formu na svom terenu, gde tim ne zna za poraz već 10 uzastopnih utakmica. U poslednje dve domaće utakmice u prvenstvu postigli su devet golova.
PSŽ može da ostvari četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu na gostujućim terenima. Evropski šampion slavio je i u poslednja tri duela protiv Marseja na Velodromu.
Iako je favorit irazit, poslednji susreti obe ekipe su pokazali da možemo očekivati golove na obe strane i najmanje tri postignuta gola.
Naš tip: GG&3+ (1.85)
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
SRPSKO ČUDO! Srbija vicešampion sveta u basketu 3x3 za igrače do 23 godine - i to kao najmlađa ekipa na šampionatu!
Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine osvojila je drugo mesto na Svetskom prvenstvu 2025! Do srebra se stiglo posle istinske drame i raspleta u poslednjem minutu, a rezultat finala glasio je Srbija - Litvanija 14:19.
21. 09. 2025. u 16:07
SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.
21. 09. 2025. u 15:29
