Tip fudbal

LE KLASIK NIKAD IZVESNIJI: Častan poraz je najviše što Olimpik može protiv šampiona Evrope

Olja Mrkić

22. 09. 2025. u 11:14

PETO kolo Lige 1 donosi nam "Le klasik" duel Peri sen Žermana i Olimpika iz Marselja, koji po svemu viđenom s početka sezone, ali i iz prošle ne obrećava da će opravdati epitet derbija.

Čarke na "Parku prinčeva" Foto AP

Marsej se ipak nada da će nastaviti dobru formu na svom terenu, gde tim ne zna za poraz već 10 uzastopnih utakmica. U poslednje dve domaće utakmice u prvenstvu postigli su devet golova.

PSŽ može da ostvari četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu na gostujućim terenima. Evropski šampion slavio je i u poslednja tri duela protiv Marseja na Velodromu.

Iako je favorit irazit, poslednji susreti obe ekipe su pokazali da možemo očekivati golove na obe strane i najmanje tri postignuta gola.

Naš tip: GG&3+ (1.85)

