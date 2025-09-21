AGONIJA BORUSIJE SE NASTAVLJA: "Ždrebad" nikako da nađu put do protivničke mreže
Očekuje se nastavak mizerije gostiju i potpuna dominacija domaćina u utakmici koju tipujemo za vas.
Susreti između Leverkuzena i Menhengladbaha redovno donose mnogo golova – u 8 od poslednjih 10 mečeva postignuto je više od 2,5 gola.
Leverkuzen može da se pohvali impresivnim prosekom od 4,3 gola po utakmici u poslednja tri kola, uz gol-razliku 7:6. Sve tri utakmice na početku sezone imale su ukupno više od 3 gola.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, Menhengladbah još uvek traži prvu pobedu u sezoni, sa katastrofalnim gol-razlikom od 0 postignutih i 5 primljenih golova.
Očekuje se spektakularan duel sa mnogo pogodaka, u kojem će vicešampion Nemačke verovatno dominirati protiv tima iz Menhengladbaha za koga ne garantujemo da će se konačno upisati u strelce.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: 1&D3+ (2,68)
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.
20. 09. 2025. u 15:26
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
20. 09. 2025. u 15:35
Komentari (0)