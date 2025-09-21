Tip fudbal

AGONIJA BORUSIJE SE NASTAVLJA: "Ždrebad" nikako da nađu put do protivničke mreže

Olja Mrkić

21. 09. 2025. u 12:01

Očekuje se nastavak mizerije gostiju i potpuna dominacija domaćina u utakmici koju tipujemo za vas.

АГОНИЈА БОРУСИЈЕ СЕ НАСТАВЉА: Ждребад никако да нађу пут до противничке мреже

Foto: AP

Susreti između Leverkuzena i Menhengladbaha redovno donose mnogo golova – u 8 od poslednjih 10 mečeva postignuto je više od 2,5 gola.

Leverkuzen može da se pohvali impresivnim prosekom od 4,3 gola po utakmici u poslednja tri kola, uz gol-razliku 7:6. Sve tri utakmice na početku sezone imale su ukupno više od 3 gola.

Sa druge strane, Menhengladbah još uvek traži prvu pobedu u sezoni, sa katastrofalnim gol-razlikom od 0 postignutih i 5 primljenih golova.

Očekuje se spektakularan duel sa mnogo pogodaka, u kojem će vicešampion Nemačke verovatno dominirati protiv tima iz Menhengladbaha za koga ne garantujemo da će se konačno upisati u strelce.

NAŠ TIP: 1&D3+ (2,68)

