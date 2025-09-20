KOMBINACIJA X&GG SA VELIKOM VEROVATNOĆOM DOLASKA: Na svim utakmicama domaćina ove sezone oba tima su postizali golove

JEDAN od zanimljivijih susreta šestog kola engleskog Čempionšipa igra se u Londonu.

FOTO: Profimedia

Gostima pobeda garantuje povratak na prvo meto, ali im je za to dovoljan i bod pod uslovom da ne bude 0:0.

Pošto se čak pet od poslednjih sedam međusobnih susreta na Loftuds roudu završilo bez pobednika, "iks" je i danas realan ishod u duelu Kvins park rendžersa i Stouka, a činjenica da su rendžersi odigrali GG u svih dosadašnjih šest takmičarskih utakmica ove sezone daje nam za pravo da ovde odigramo kombinaciju X&GG koja donosi lepu kvotu.

NAŠ TIP: X&GG (kvota 4,40)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde