KOMBINACIJA X&GG SA VELIKOM VEROVATNOĆOM DOLASKA: Na svim utakmicama domaćina ove sezone oba tima su postizali golove
JEDAN od zanimljivijih susreta šestog kola engleskog Čempionšipa igra se u Londonu.
Gostima pobeda garantuje povratak na prvo meto, ali im je za to dovoljan i bod pod uslovom da ne bude 0:0.
Pošto se čak pet od poslednjih sedam međusobnih susreta na Loftuds roudu završilo bez pobednika, "iks" je i danas realan ishod u duelu Kvins park rendžersa i Stouka, a činjenica da su rendžersi odigrali GG u svih dosadašnjih šest takmičarskih utakmica ove sezone daje nam za pravo da ovde odigramo kombinaciju X&GG koja donosi lepu kvotu.
NAŠ TIP: X&GG (kvota 4,40)
