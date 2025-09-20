VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda dugi niz godina dominira srpskim fudbalom, rutinski osvaja titule, duple krune i "večiti derbi" je pomalo izgubio draž jer često nije imao prevelik značaj u borbi za titulu.

Iako je rani deo sezone, deluje da ovaj i te kako može uticati na šampionsku trku, oba tima izgledaju odlično, osvajaju bodove i u odličnim formama dočekuju 177. večiti derbi.

Mladost i igrače iz pogona je ono što su "grobari" dugo tražili, a upravo to im je dao Srđan Blagojević kojem se to debelo isplaćuje. Ne samo da "parni valjak" igra kvalitetan fudbal i pobeđuje timove sa po nekoliko golova razlike, već je i vratio publiku na stadion, nešto što je dugo falilo "crno-belima" u poslednjih par godina.

Navijači Partizana sada imaju neke nove miljenike poput Vukotića, Ugrešića, Miloševića, Roganovića... publika ih obožava, podržava ih kako kod kuće, tako i na strani i to je glavni razlog što domaćini kao provplasirani dočekuju večerašnji susret.

Na sedam odigranih utakmica upisali su šest pobeda uz remi, a poslednja "žrtva" bio im je Spartak iz Subotice kojeg su savladali u prošlom kolu rezultatom 5:2.

Doduše, razlog za to što je Partizan prvi je što je odigrao meč više od Crvene zvezde koja se sada već tradicionalno "šeta" kroz Superligu Srbije.

Ima perfektan učinak na šest odigranih mečeva, postigla je zapanjujućih 28 golova uz samo četiri primljena i sa razlogom kao favorit dolazi na stadion najvećeg rivala.

O kvalitetu gostujućeg sastava ne treba trošiti previše reči, Milojević na raspolaganju ima izuzetne igrače, uložen je ogroman novac i ambicije kluba su ne samo osvajanje domaćih trofeja, već i ozbiljni rezultati na evorpskoj sceni.

Oni su možda izostali ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šamiona, ali i Liga Evrope je lepa prilika da se međunarodna takmičenja i na proleće igraju u Beogradu.

Još jedan od razloga zbog kojih je Zvezda favorit je to što je neporažena na šest vezanih duela sa Partizanom, ali kako igraju "crno-beli" i kakvu će podršku imati na tribinama, možda i toj seriji dođe kraj.

Tipujemo da će Partizan pronaći put do mreže Zvezde, napadački je veoma raspoložen, napašće pobedu pred svojim navijačima i očekujemo da "parni valjak" zatrese mrežu 1-2 puta na meču.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: D 1-2 (kvota 1,61)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde