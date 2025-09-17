Tip fudbal

FENER BEZ PRAVA NA KIKS: Povrede desetkovale "kanarince"

Olja Mrkić

17. 09. 2025. u 12:40

Fenerbahče dočekuje Alanjaspor u zaostaloj utakmici prvog kola turske Superlige.

ФЕНЕР БЕЗ ПРАВА НА КИКС: Повреде десетковале канаринце

Foto: Profimedia

Domaći tim je u prethodnom meču slavio 1:0 i pokazao ofanzivnu snagu, a trener nastavlja sa napadom predvođenim centralnim napadačem.

Fenerbahče ima 10 bodova iz četiri kola, a povrede su uticale na nekoliko igrača sredine terena i odbrane. Tim će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena.

Gostujući tim je stabilan u sredini terena, napadači su aktivni, a odbrana mora da bude pažljiva kako bi sprečili brze kontranapade domaćina.

NAŠ TIP: 1&4+ (2,55)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)