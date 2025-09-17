FENER BEZ PRAVA NA KIKS: Povrede desetkovale "kanarince"
Fenerbahče dočekuje Alanjaspor u zaostaloj utakmici prvog kola turske Superlige.
Domaći tim je u prethodnom meču slavio 1:0 i pokazao ofanzivnu snagu, a trener nastavlja sa napadom predvođenim centralnim napadačem.
Fenerbahče ima 10 bodova iz četiri kola, a povrede su uticale na nekoliko igrača sredine terena i odbrane. Tim će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena.
Gostujući tim je stabilan u sredini terena, napadači su aktivni, a odbrana mora da bude pažljiva kako bi sprečili brze kontranapade domaćina.
NAŠ TIP: 1&4+ (2,55)
