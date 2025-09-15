Tip fudbal

IVAN KECOJEVIĆ: Goleada u Saragosi

Žarko Urošević

15. 09. 2025. u 09:50

* Tipuje preostalu utakmicu . kola Španije 2

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Голеада у Сарагоси

Ilustracija


PONEDELjAK, 20.30:

SARAGOSA – ALBASETE 3+  (Kvota, 1.90)

Fudbaleri Albasetea su odigrali tri plus sve utakmice ove sezone. U odbrani su „tanki“, što pokušavaju da nadoknade ofanzivnom igrom. Iako tom taktikom ne postižu željene rezultate, ne verujem da bi na terenu Saragose pokušati da je promene. 

U međusobnim deulima, Albasete je bio taj koji je znatno češće ima razloga da slavi. Od poslednjih šet, tri su završena nerešeno, a tri trijumfima gostiju. 

Isounjeni su svi predznaci, koji navode  da bi današnji meč u Saragosi mogao da obiluje golovima. 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)