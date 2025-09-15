IVAN KECOJEVIĆ: Goleada u Saragosi

* Tipuje preostalu utakmicu . kola Španije 2

Ilustracija





SARAGOSA – ALBASETE 3+ (Kvota, 1.90)

Fudbaleri Albasetea su odigrali tri plus sve utakmice ove sezone. U odbrani su „tanki“, što pokušavaju da nadoknade ofanzivnom igrom. Iako tom taktikom ne postižu željene rezultate, ne verujem da bi na terenu Saragose pokušati da je promene.

U međusobnim deulima, Albasete je bio taj koji je znatno češće ima razloga da slavi. Od poslednjih šet, tri su završena nerešeno, a tri trijumfima gostiju.

Isounjeni su svi predznaci, koji navode da bi današnji meč u Saragosi mogao da obiluje golovima.