GOSTI JOŠ PAMTE "ŠESTICU" OD PRE SEDAM GODINA: Bajern želi pobedu u uvertiri za Ligu šampiona

Olja Mrkić

13. 09. 2025. u 13:43

HSV gostuje Bajernu u prvom bundesligaškom susretu dveju ekipa još od 2018. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Bajern je jasni favorit u predstojećem susretu na Alijanc Areni. Očekuje se da Bavarci pokažu ofanzivnu snagu i dominaciju od prvog minuta. 

Hamburger se vratio u Bundesligu posle sedam godina pauze, ali zadatak da opstane u eliti i u sledećoj sezoni čini se kao veoma zahtevan.

Iskustvo, kvalitet i dubina Bajernovog tima daju im ogromnu prednost, posebno na domaćem terenu.

NAŠ TIP: 4+ (1,68)

