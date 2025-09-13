GOSTI JOŠ PAMTE "ŠESTICU" OD PRE SEDAM GODINA: Bajern želi pobedu u uvertiri za Ligu šampiona

HSV gostuje Bajernu u prvom bundesligaškom susretu dveju ekipa još od 2018. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Bajern je jasni favorit u predstojećem susretu na Alijanc Areni. Očekuje se da Bavarci pokažu ofanzivnu snagu i dominaciju od prvog minuta.

Hamburger se vratio u Bundesligu posle sedam godina pauze, ali zadatak da opstane u eliti i u sledećoj sezoni čini se kao veoma zahtevan.

Iskustvo, kvalitet i dubina Bajernovog tima daju im ogromnu prednost, posebno na domaćem terenu.

NAŠ TIP: 4+ (1,68)