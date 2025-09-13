GOSTI JOŠ PAMTE "ŠESTICU" OD PRE SEDAM GODINA: Bajern želi pobedu u uvertiri za Ligu šampiona
HSV gostuje Bajernu u prvom bundesligaškom susretu dveju ekipa još od 2018. godine.
Bajern je jasni favorit u predstojećem susretu na Alijanc Areni. Očekuje se da Bavarci pokažu ofanzivnu snagu i dominaciju od prvog minuta.
Hamburger se vratio u Bundesligu posle sedam godina pauze, ali zadatak da opstane u eliti i u sledećoj sezoni čini se kao veoma zahtevan.
Iskustvo, kvalitet i dubina Bajernovog tima daju im ogromnu prednost, posebno na domaćem terenu.
NAŠ TIP: 4+ (1,68)
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)