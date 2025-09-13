AGONIJA SOSIJEDADA SE NASTAVLJA: "Kraljevski klub" ostaje na sto odsto
SOSIJEDAD dočekuje madridski Real u jednom od zanimljivijih susreta današnjeg programa španske Primera lige.
Sosijedad je znao da pravi probleme "kraljevskom klubu", ali slaba forma na početku sezone i odsustva u sastavu ograničavaju šanse za iznenađenje. Gosti iz Madrida, iako još uvek ne na maksimumu svojih mogućnosti, imaju kvalitetniji tim i pokazuju pragmatizam u ovom startu sezone, predvođeni Mbapeom u ofanzivi.
Istorijski gledano, Real Madrid dobro prolazi na gostovanjima u San Sebastijanu, a čvrsta odbrana – samo jedan primljen gol u tri kola – pruža im dodatnu prednost. Trener Šabi Alonso, verovatno će pažljivo pripremiti tim sa defanzivne strane, vodeći računa da se ne otkriju previše i da iskoriste prilike u kontranapadima.
Realno je očekivati pobedu Real Madrida, moguće čak i minimalnim rezultatom 0:1, uz kontrolisanu igru i efikasan napad.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,62)
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)