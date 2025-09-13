AGONIJA SOSIJEDADA SE NASTAVLJA: "Kraljevski klub" ostaje na sto odsto

SOSIJEDAD dočekuje madridski Real u jednom od zanimljivijih susreta današnjeg programa španske Primera lige.

FOTO: Tanjug/AP

Sosijedad je znao da pravi probleme "kraljevskom klubu", ali slaba forma na početku sezone i odsustva u sastavu ograničavaju šanse za iznenađenje. Gosti iz Madrida, iako još uvek ne na maksimumu svojih mogućnosti, imaju kvalitetniji tim i pokazuju pragmatizam u ovom startu sezone, predvođeni Mbapeom u ofanzivi.

Istorijski gledano, Real Madrid dobro prolazi na gostovanjima u San Sebastijanu, a čvrsta odbrana – samo jedan primljen gol u tri kola – pruža im dodatnu prednost. Trener Šabi Alonso, verovatno će pažljivo pripremiti tim sa defanzivne strane, vodeći računa da se ne otkriju previše i da iskoriste prilike u kontranapadima.

Realno je očekivati pobedu Real Madrida, moguće čak i minimalnim rezultatom 0:1, uz kontrolisanu igru i efikasan napad.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,62)

