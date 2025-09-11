Tip fudbal

"FENJERAŠ" ZATEGAO ODBRANU: ŠTa se dešava sa gostima, mogu li ovde da prekinu crnu seriju?

Olja Mrkić

11. 09. 2025. u 11:58

U 10. kolu islandske Prve lige sastaju se Akranes i Brejdablik, a meč počinje u 20:00.

Domaćin, Akranes, zauzima poslednje mesto i deluje gotovo odustanko – u poslednje tri runde su ustupili sve bodove, a njihov napad na domaćem terenu je najslabiji u ligi, sa svega sedam golova u devet mečeva.

Ipak, u poslednje vreme igraju defanzivno i primili su samo četiri gola u prethodna četiri meča na svom terenu.

Brejdablik je u seriji pet poraza u prvenstvu, što im je ozbiljno ugrozilo šanse za odbranu titule. Trenutno više pažnje posvećuju evropskim takmičenjima i već su obezbedili grupnu fazu Lige konferencije. U gostovanjima su slabi – samo jedna pobeda u poslednjih osam, na meču protiv Virtusa (San Marino), i jedini put kada su postigli više od dva gola.

Međutim, istorijski gledano, Brejdablik dominira na terenu Akranesa – poslednjih sedam susreta završeno je pobedom gosta, šest puta sa GG&3+.

Naš tip: 2&0-4 (kvota 2,31)

