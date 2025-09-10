DAVID PROTIV GOLIJATA: Susret imenjaka u Kupu Hrvatske doneće nam izvesnu goleadu
PRAZNIK fudbala u malenim Predojevcia kraj Bjelovara gde lokalni klub Dinamo dočekuje slavnog imenjaka iz Zagreba, obeležiće
Dinamo Predavac je ekipa iz četvrtog razreda, pa je više nego jasno da će gledati da što manje obere kožu na šiljak u susretu sa slavnim imenjakom.
Domaćini su u prethodnom kupu eliminisali još jednog četvrtoligaša, ekipu Bedema iz Ivankova, u utakmici s 8 golova - rezultat je bio 5:3 iako je Bedem pred kraj prvog poluvremena vodio sa 2:1.
Dinamo Zagreb ove sezone nije igrao kvalifikacije za evropske kupove pa je ekipa dosta odmornija u ovoj fazi prvenstva nego prethodnih godina. To će omogućiti treneru Kovačeviću i da odmori izvestan broj prvotimaca, što ne bi trebalo da umanji šanse modrih za ubedljiv trijumf.
U prva četiri kola upisali su modri sve pobede bez primljenog gola, ali je furiozan start sezone malo usporen na gostovanju Varaždinu gde je domaćin uspeo da postigne dva gola koja su im bila dovoljna za bod, a druga dva su izgubili, odnosno Dinamo je uzeo jedan, u drugom minutu nadoknade sa bele tačke.
NAŠ TIP: 5+ (kvota 1,82)
