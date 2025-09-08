Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

08. 09. 2025. u 08:36

Posle dana pauze, opet je dobitan bio predlog redakcije Tipa za "sigurica tiket".

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: AP/Tanjug

Dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.45 Belorusija - Škotska 2 (1,55)

20.45  Izrael - Italija 2 (1,44)
20.45  Hrvatska - Crna Gora 1 (1,21)

Ukupna kvota: 2,70

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

