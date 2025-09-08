BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"

EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.

FOTO: Profimedia

Hrvatska nastavlja svoj savršen niz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, nakon pobede 1:0 nad Farskim ostrvima, ali malo ko je, kako među navijačima, tako i u stručnoj javnosti "lijepe njihove" zadovoljan igrom.

Kao da su svi odmah zaboravili očekivano potapanje Gibraltara (7:0) i više nego ubedljivu pobedu protiv solidne Češke (5:1) koja je mimo te utakmice primila samo jedan gol na četiri meča.

Crna Gora u nastavku kampnje traži svoj prvi plasman na Svetsko prvenstvo kao nezavisna država, ali nakon poraza od Češke perspektive deluju prilično mračno.

Pod vođstvom hrvatske legende Roberta Prosinečkog, gostima je potreban iznenađujući rezultat da ostanu u trci, ali tri poraza u poslednja četiri gostovanja u kvalifikacijama, svaki sa više od dva gola razlike, ukazuju na velike probleme van domaćeg terena.

- Dok god postoji bilo kakva šansa, nadamo se, verujemo, ali da će biti teško - to bez daljeg. Dolazimo u Zagreb u nezgodno vreme, nakon poraza od Češke, gde nam je falilo jako malo. Želimo da damo maksimum, da se predstavimo u dobrom svetlu, da odigramo dobar meč - poručio je "veliki žuti, koga su hrvatski novinari dočekali porukom "Srećno u karijeri, ali ne i danas".

S druge strane, "izbornik" Hrvatske Zlatko Dalić nije baš legenda crnogorskog fudbala, ali ima u "si-viju" jednu sezonu u dresu podgoričke, tada titogradske Budućnosti.

O imenima u hrvatskom timu ne treba trošiti reči, ali mora se napomenuti da Luka Modrić konkuriše za prvih 11 - dan oči svog 40. rođendana!

Pored njega, očekuje se da Dalić izvede ovaj tim: Livaković; Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa; Sučić; Perišić, Kramarić, Pašalić; Budimir

S druge strane, verovatnih startnih 11 Crne Gore za večerašnji meč, u formaciji 3-5-2, su: Petković – Savić, Vujačić, Šipčić - Roganović, Brnović, Bulatović, Vukotić, Camaj – Jovetić, Krstović.

S obzirom na fantastičnu formu Hrvatske i 13 golova u tri meča, logično je očekivati dominaciju domaćina.

