PRVI TEŽAK ISPIT ZA "FURIJU": Turska je protiv Gruzije pokazala karakter i odlučnost u kriznim trenucima

ŠPANIJA je planirala da kvalifikacije za Mundijal započne mini-turnejom po Balkanu, ali je Turska odlučila da "furiju" ugosti u maloazijskoj Konji, nekih 500 kilometara udaljenoj od svog balkanskog dela teritorije i skoro hiljadu od Sofije, gde su Španci laganom pobedom nad Bugarskom otvorili kampanju.

FOTO: Tanjug/AP

Turci su svoju kampanju počeli pobedom u triler susretu sa Gruzijom gde je bilo pet golova i dvostruko više kartona, od kojih su dva bila crvene boje.

Izgledalo je da Turska ide ka ubedljivoj pobedi i lagana tri boda u četvrtak, a Mert Muldur je napravio proboj u ranim fazama takmičenja, pre nego što je Kerem Akturkoglu postigao po jedan gol sa obe strane poluvremena za 3:0.

Gruzija je, međutim, imala druge planove, postigavši rezultat od 3:1 u 63. minutu ali je Hviča Kvarachelija postigao drugi gol tek u 90. minutu, prekasno za izjednačenje a još manje za preokret.

Turci su se plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva 2024, što je predstavljalo uspešan turnir, ali nisu bili prisutni na završnici mundijala od senzacionalnog trećeg mesta 2002. godine.

Ekipa Vinčenca Montele će imati poteškoća da završi iznad Španije na vrhu Grupe E, ali su svakako favoriti za osvajanje drugog mesta, koje bi ih odvelo u baraž.

Turska je do sada zabeležila samo dve pobede nad Španijom, a poslednju još davne 1967. godine na Mediteranskim igrama, što pokazuje veličinu njihovog zadatka u ovoj utakmici.

Španija je, u međuvremenu, pobedila u poslednje tri utakmice protiv Turske, a njihov poslednji susret bio je na Evropskom prvenstvu 2016, kada je Alvaro Morata dva puta postigao gol u pobedi od 3:0 u grupnoj fazi turnira.

"Crvena furija" je do tri boda protiv Bugarske stigla golovima Mikela Ojarzanala, Marka Kukurele i Mikela Merina.

Istina je da je to bio dobar start kvalifikacija, ali ovo će biti teži ispit za ekipu Luisa de la Fuentea.

Vladajući evropski šampion se 2010. godine okitio svetskim lovorikama, ali njihova poslednja tri nastupa na mundijalima bila su razočaravajuća - jedna grupna faza i dve osmine finala.

Nema sumnje da će se ovog puta očekivati da odu dalje, ali pre toga moraće da se kvalifikuju. Večerašwom pobedom u Konji stigli bi blizu tog prvog cilja.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS