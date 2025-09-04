"KNEŽEVI" PLAĆAJU CEH: Belgija se mučila na startu kvalifikacija, vreme je da pokažu zašto su među favoritima na Mundijalu

MEČ izuzetno težak za Lihtenštajn u 3. kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, jer u Vaduz stiže velika Belgija. Utakmica je zakazana za četvrtak od 21.45 na stadionu "Rajnpark".

FOTO: Tanjug/AP

Lihtenštajn je bez dileme jedna od najslabijih selekcija u ovom ciklusu – odbrana im je krhka i protiv jačih rivala često deluje kao da je i nema.

Belgija, s druge strane, važi za reprezentaciju koja u Americi 2026. može daleko da dogura, ima veoma jak tim i oslanja se na izuzetnu ofanzivnu liniju.

Teško je verovati da će Lihtenštajn uspeti da izbegne poslednje mesto u grupi nakon što je izgubio prve tri utakmice u ovoj kvalifikacionoj kampanji.

U stvari, ova reprezentacija je samo jednom kvlaifikacije za mundijale završila iznad poslednjeg mesta. Bilo je to u trci za Nemačku 2006. kada su plavo-crveni dva puta pobedili Luksemburg, što im je uz dva šokantna remija kod kuće sa Portugalom i Slovačkom, bilo dovoljno za šesto mesto.

Ali, ova ekipa daleko je od one dod pre dve decenije.Ova, koju vodi Konrad Funfštak primila je 8 golova inije postigla nijedan, uz devet uzastopnih poraza u kvalifikacijama za Svetska prvenstva.

Statistika kod kuće izgleda još gora: 13 uzastopnih poraza na Rajnparku u kvalifikacijama za SP, a u 12 od tih utakmica nije postigla nijedan gol.

Lihtenštajn je 204. na FIFA listi, a u prethodnih 30 utakmica ima samo 5 pozitivnih rezultata – 4 remija i jednu pobedu - 1:0 u prijateljskoj utakmici protiv Hongkonga.

Većina igrača nastupa u domaćem prvenstvu, a nekoliko stranih igrača dolazi iz amaterskih klubova u Nemačkoj ili Austriji.

S druge strane, Belgija ima svojih problema. Teško je startovala kampanja za Svetsko prvenstvo 2026 za „crvene đavole“ – 4 boda posle dve utakmice, iako su u obe bili veliki favoriti.

Tim Rudija Garsije remizirao je u Severnoj Makedoniji, a kod kuće je jedva savladao Vels, 4:3, nakon što je vodio 3:0.

Ipak, Belgija je produžila seriju neporaženosti u kvalifikacijama za SP na 30 utakmica – 24 pobede i 6 remija.

Vezista Aston Vile Amađu Onana i napadač Napolija Romelu Lukak povređeni su i neće igrati, ali tu su Lois Openda i Džeremi Doku, kao i povratnik među stative Tibo Kurtoa.

Naš tip: Belgija 5+ (kvota 1,97)