Tip fudbal

"KNEŽEVI" PLAĆAJU CEH: Belgija se mučila na startu kvalifikacija, vreme je da pokažu zašto su među favoritima na Mundijalu

Olja Mrkić

04. 09. 2025. u 09:57

MEČ izuzetno težak za Lihtenštajn u 3. kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, jer u Vaduz stiže velika Belgija. Utakmica je zakazana za četvrtak od 21.45 na stadionu "Rajnpark".

КНЕЖЕВИ ПЛАЋАЈУ ЦЕХ: Белгија се мучила на старту квалификација, време је да покажу зашто су међу фаворитима на Мундијалу

FOTO: Tanjug/AP

Lihtenštajn je bez dileme jedna od najslabijih selekcija u ovom ciklusu – odbrana im je krhka i protiv jačih rivala često deluje kao da je i nema.

Belgija, s druge strane, važi za reprezentaciju koja u Americi 2026. može daleko da dogura, ima veoma jak tim i oslanja se na izuzetnu ofanzivnu liniju.

Teško je verovati da će Lihtenštajn uspeti da izbegne poslednje mesto u grupi nakon što je izgubio prve tri utakmice u ovoj kvalifikacionoj kampanji.

U stvari, ova reprezentacija je samo jednom kvlaifikacije za mundijale završila iznad poslednjeg mesta. Bilo je to u trci za Nemačku 2006. kada su  plavo-crveni dva puta pobedili Luksemburg, što im je uz dva šokantna remija kod kuće sa Portugalom i Slovačkom, bilo dovoljno za šesto mesto.

Ali, ova ekipa daleko je od one dod pre dve decenije.Ova, koju vodi Konrad Funfštak primila je 8 golova inije postigla nijedan, uz devet uzastopnih poraza u kvalifikacijama za Svetska prvenstva.

Statistika kod kuće izgleda još gora: 13 uzastopnih poraza na Rajnparku u kvalifikacijama za SP, a u 12 od tih utakmica nije postigla nijedan gol.

Lihtenštajn je 204. na FIFA listi, a u prethodnih 30 utakmica ima samo 5 pozitivnih rezultata – 4 remija i jednu pobedu - 1:0 u prijateljskoj utakmici protiv Hongkonga.

Većina igrača nastupa u domaćem prvenstvu, a nekoliko stranih igrača dolazi iz amaterskih klubova u Nemačkoj ili Austriji.

S druge strane, Belgija ima svojih problema. Teško je startovala kampanja za Svetsko prvenstvo 2026 za „crvene đavole“ – 4 boda posle dve utakmice, iako su u obe bili veliki favoriti.

Tim Rudija Garsije remizirao je u Severnoj Makedoniji, a kod kuće je jedva savladao Vels, 4:3, nakon što je vodio 3:0.

Ipak, Belgija je produžila seriju neporaženosti u kvalifikacijama za SP na 30 utakmica – 24 pobede i 6 remija.

Vezista Aston Vile Amađu Onana i napadač Napolija Romelu Lukak povređeni su i neće igrati, ali tu su Lois Openda i Džeremi Doku, kao i povratnik među stative Tibo Kurtoa.

Naš tip: Belgija 5+ (kvota 1,97)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO