VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

ZA nas su to statistički podaci ali ne možete živeti od javnog mnjenja, treba stranka bolje da se organizuje, tako da čekamo proveru da li su to lokalni ili republički, idu na jesen i Mionica i Negotin, moći ćemo u praksi da proverimo sve podatke a ovi koji osporavaju istraživanja bez ijedne činjenice moći će da vide i kako oni stoje, rekao je savetnik predsednika Republike i lider SNS Miloš Vučević gostujući jutros na TV Happy.