OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

01. 09. 2025. u 12:20

TIP vam za danas predlaže "dubl" utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Profimedia

Ponedeljak

20.30 Sportivo Barakas - Genera lamadrid GG (2,17)

21.00 HFX vonderers - Jork junajted GG (1,93)

Ukupna kvota: 4,19

