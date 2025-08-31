Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

31. 08. 2025. u 08:00

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

Juče je "sigurica tiket" došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:

Nedelja

15.00 Brajton - Mančester siti X2 (1,30)

17.30 Borusija Dortmund - Union Berlin 1 (1,42)
21.30 Rajo Valjekano - Barselona 2 (1,43)

Ukupna kvota: 2,64

Siti mora odigrati bolje ovog vikenda, trebao bi i pobediti, ali mi nešto sigurnije predlažemo duplu šansu.

Fikseve smo odigrali na Borusiju i Barsu, dva evropska velikana imaju ulogu favorita, glavni rivali su im juče slavili i očekujemo odgovore "milionera", odnosno "blaugrane".

