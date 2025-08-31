JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Juče je "sigurica tiket" došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:
Nedelja
15.00 Brajton - Mančester siti X2 (1,30)
*Do 10.000, bez depozita!
17.30 Borusija Dortmund - Union Berlin 1 (1,42)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.30 Rajo Valjekano - Barselona 2 (1,43)
Ukupna kvota: 2,64
Siti mora odigrati bolje ovog vikenda, trebao bi i pobediti, ali mi nešto sigurnije predlažemo duplu šansu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Fikseve smo odigrali na Borusiju i Barsu, dva evropska velikana imaju ulogu favorita, glavni rivali su im juče slavili i očekujemo odgovore "milionera", odnosno "blaugrane".
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
31. 08. 2025. u 07:00
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
31. 08. 2025. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
30. 08. 2025. u 07:40
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)