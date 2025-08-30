LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
19.30 Partizan - Radnik 1 (1,35)
*Do 10.000, bez depozita!
20.45 Napoli - Kaljari 1 (1,35)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.30 Real Madrid - Majorka 1 (1,19)
Ukupna kvota: 2,17
Objašnjenje za sva tri tipa se daje samo od sebe, verujemo favoritima, svi igraju kući i očekujemo da ostvare rutisnke pobede.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
30. 08. 2025. u 07:00
KARLITOS JE FOKUSIRAN: Španac za sada bez problema
29. 08. 2025. u 09:45
DRAMA NA VIJA DEL MAREU: Milan ide po prvi trijumf u sezoni
29. 08. 2025. u 09:00
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
29. 08. 2025. u 23:28
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", prilično su neverovatne.
29. 08. 2025. u 16:41
ZBOG NjEGA JE ISKLjUČEN PETRUŠEV, A ON... Ovo niko nije očekivao od portugalskog asa, evo kako je Diogo Brito reagovao posle meča!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a najbolji igrač Portugalaca, Diogo Brito, privukao je veliku pažnju na konfernciji za štampu
29. 08. 2025. u 22:58
Komentari (0)